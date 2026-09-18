Debate Alterosa/EM/Uai: Simões critica aliados de Cleitinho: ‘Fraude, sonegador’

O governador de Minas Gerais e candidato à reeleição Mateus Simões (PSD) criticou as escolhas de aliados e demais apoiadores do também candidato Cleitinho (Republicanos), durante debate promovido pela TV Alterosa/Portal Uai/Estado de Minas, na manhã desta sexta-feira (18/9).

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O senador Cleitinho não compareceu ao debate. Com relação à cadeira vazia, Simões afirmou que “o mínimo que se espera de alguém que pretende governar Minas Gerais é que compareça para prestar contas” e criticou aliados políticos do candidato.

Sobre o candidato a vice-governador, o ex-prefeito de Patos de Minas Luís Eduardo Falcão (Republicanos), Simões afirmou que “ele é investigado em uma CPI por fraudes na saúde”. Sobre o suplente, Alex Diniz, o governador o definiu como “sonegador de impostos”.

As críticas se estenderam ao presidente da legenda, Euclydes Pettersen. “O maior apoiador é quem rouba dinheiro de velhinhos na fraude do INSS”, afirmou. O deputado federal é um dos 48 indiciados pela Polícia Federal (PF) na primeira etapa da Operação Sem Desconto, sob suspeita de ter recebido R$ 14,7 milhões de propina em meio ao escândalo de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O parlamentar nega as acusações.

“Não há nenhuma explicação pra escolhas tão ruins. Com equipe boa que a gente consegue avançar”, declarou o governador, defendendo que seus projetos mudam vida da população, como a construção da linha 2 do metrô no Barreiro, em Belo Horizonte.

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O debate também conta com a presença dos candidatos Gabriel Azevedo (MDB) e Flávio Roscoe (PL). Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT) também não compareceram. Dentre as regras da dinâmica, está a permissão para que candidatos não presentes também sejam questionados.