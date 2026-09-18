Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Debate Alterosa/EM/Uai: Simões critica aliados de Cleitinho: ‘Fraude, sonegador’

Candidato à reeleição criticou escolhas de Cleitinho e defendeu que "com equipe boa a gente consegue avançar"

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
18/09/2026 11:46 - atualizado em 18/09/2026 12:14

compartilhe

×
Debate Alterosa/EM/Uai: Simões critica aliados de Cleitinho: ‘Fraude, sonegador’
Governador Mateus Simões critica adversários em debate promovido pela TV Alterosa/Portal Uai/Estado de Minas, na manhã desta sexta-feira crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

O governador de Minas Gerais e candidato à reeleição Mateus Simões (PSD) criticou as escolhas de aliados e demais apoiadores do também candidato Cleitinho (Republicanos), durante debate promovido pela TV Alterosa/Portal Uai/Estado de Minas, na manhã desta sexta-feira (18/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O senador Cleitinho não compareceu ao debate. Com relação à cadeira vazia, Simões afirmou que “o mínimo que se espera de alguém que pretende governar Minas Gerais é que compareça para prestar contas” e criticou aliados políticos do candidato.

Sobre o candidato a vice-governador, o ex-prefeito de Patos de Minas Luís Eduardo Falcão (Republicanos), Simões afirmou que “ele é investigado em uma CPI por fraudes na saúde”. Sobre o suplente, Alex Diniz, o governador o definiu como “sonegador de impostos”.

Leia Mais

As críticas se estenderam ao presidente da legenda, Euclydes Pettersen. “O maior apoiador é quem rouba dinheiro de velhinhos na fraude do INSS”, afirmou. O deputado federal é um dos 48 indiciados pela Polícia Federal (PF) na primeira etapa da Operação Sem Desconto, sob suspeita de ter recebido R$ 14,7 milhões de propina em meio ao escândalo de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O parlamentar nega as acusações.

“Não há nenhuma explicação pra escolhas tão ruins. Com equipe boa que a gente consegue avançar”, declarou o governador, defendendo que seus projetos mudam vida da população, como a construção da linha 2 do metrô no Barreiro, em Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O debate também conta com a presença dos candidatos Gabriel Azevedo (MDB) e Flávio Roscoe (PL). Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT) também não compareceram. Dentre as regras da dinâmica, está a permissão para que candidatos não presentes também sejam questionados.

Tópicos relacionados:

cleitinho debate eleicoes-2026 mateus-simoes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay