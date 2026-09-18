Sabatina EM/Uai/TV Alterosa recebe Cleitinho nesta sexta (18/9)

A sabatina promovida pelo Estado de Minas, o Portal Uai e a TV Alterosa com os candidatos ao governo de Minas Gerais recebe o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) nesta sexta-feira (18/9), a partir das 15h.

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A entrevista terá 45 minutos e será transmitida pelo canal do Portal Uai no YouTube. No sábado (19/9), a edição impressa do Estado de Minas trará os principais destaques da sabatina.

Durante a entrevista, os candidatos respondem a perguntas sobre temas comuns da disputa pelo Palácio Tiradentes e também a questionamentos específicos relacionados às respectivas trajetórias, articulações políticas e propostas de governo.

Cleitinho Azevedo

Cleitinho trabalhava como verdureiro na loja da família em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, até se candidatar a vereador da cidade, em 2016. Ganhou e rapidamente conquistou projeção no estado, se elegendo deputado estadual dois anos depois. Nas eleições de 2022, ele seguiu a carreira meteórica na política e ganhou a vaga do Senado por Minas Gerais, com 41.46% dos votos, batendo Alexandre Silveira (PSD) e Marcelo Aro (PP).

Mesmo liderando as pesquisas de intenção de voto há meses antes da campanha começar, Cleitinho hesitou em confirmar a candidatura ao governo de Minas Gerais. A postura irritou o Republicanos, que chegou a publicar uma nota anunciando que o divinopolitano não disputaria. Ele mesmo apareceu em um vídeo chorando e declarando a desistência. Porém, logo depois, voltou atrás e conseguiu convencer o partido a lançá-lo. Com a campanha rolando, ele se mantém com ampla liderança nas pesquisas.



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Sabatinas

O ex-prefeito será o terceiro entrevistado na sabatina do Estado de Minas, do Portal Uai e da TV Alterosa. O quadro já recebeu o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB), o governador Mateus Simões (PSD) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT). Flávio Roscoe (PL) e Patrus Ananias (PT) também serão recebidos. Veja a programação abaixo.