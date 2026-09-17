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ELEIÇÕES 2026

Fecomércio lamenta ausência de Cleitinho em encontro

Crítica do fim da escala 6x1, entidade cita a medida, que tem apoio do candidato

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
17/09/2026 19:58

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Cleitinho Azevedo
Candidato ao governo de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, em debate da Band Minas crédito: Júnia Garrido/Band Minas

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) cancelou nesta quinta-feira (17/9) a participação no encontro promovido pela Fecomércio MG com presidentes de sindicatos empresariais e candidatos ao governo de Minas Gerais.

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O candidato era esperado nesta tarde, mas informou que não iria. “Infelizmente, com muita tristeza, a Federação não irá receber o candidato Cleitinho. Representamos cerca de 800 mil empresas, vários funcionários e uma parcela significativa do PIB mineiro, e nós precisaríamos que ele nos ouvisse”, disse o presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato.

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A entidade tem promovido encontros dos candidatos com 54 presidentes de sindicatos empresariais para apresentar demandas do comércio, serviços e turismo. Alexandre Kalil (PDT), Mateus Simões (PSD), Flávio Roscoe (PL) e Gabriel Azevedo (MDB) já participaram. Patrus Ananias (PT) marcou participação para a próxima quinta (24).

Cleitinho, portanto, será o único a não comparecer entre os candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Segundo a Quaest divulgada no último dia 8, ele lidera o primeiro turno com 37% do eleitorado.

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“Independentemente da posição dele, mesmo que seja a favor de acabar com a escala 6x1, por exemplo, ele teria que pelo menos nos ouvir. É simplesmente não atender o anseio de uma entidade tão importante”, completou Nadim Donato.

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