Simões sobre educação: ‘Temos de tornar a escola mais interessante’

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição, defendeu nesta terça-feira (15/9) tornar as escolas mais interessantes para os estudantes como um dos principais caminhos para enfrentar a evasão escolar, sobretudo no ensino médio. Durante sabatina do Estado de Minas, em parceria com o Portal Uai e a TV Alterosa, Simões propôs ampliar o ensino profissionalizante e investir em infraestrutura, tecnologia, alimentação e espaços destinados à prática esportiva.

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“A escola está cada vez menos interessante. Para um aluno que tem a tecnologia, o mundo na palma da mão hoje, para o bem ou para o mal, ir para a sala de aula, que tem o mesmo modelo há 2 mil anos, está ficando desinteressante”, opinou.

Para Simões, a evasão está relacionada a uma disputa da escola com outras oportunidades disponíveis aos jovens, entre elas a entrada no mercado de trabalho. O governador avaliou que parte dos estudantes abandona os estudos porque não identifica uma finalidade prática no conteúdo oferecido.

“Muito aluno larga o ambiente da escola porque ele não vê muito sentido na educação que está recebendo, ele vai começar a trabalhar. Se a gente conseguir dar a ele a educação técnica adequada, ele fica ali”, disse.

Nesse sentido, Simões prometeu chegar a 240 mil vagas de ensino técnico profissionalizante no próximo ano, em caso de reeleição. Segundo o governador, Minas fechou o ano passado com 112 mil vagas. “Eu acho que, num prazo de 24 meses, a meta de dobrar isso é uma meta possível, mas audaciosa”, avaliou.

Infraestrutura e tecnologia

Além da formação profissional, Simões defendeu investimentos na estrutura física das escolas como instrumento para manter os estudantes em sala de aula. O governador citou reformas de quadras, climatização, alimentação e tecnologia entre as medidas necessárias para aumentar a atratividade do ambiente escolar. “O mais importante é o aluno ir para a escola. Manter o aluno lá depende da gente cuidar disso, do conforto e do fato de ele se identificar no ambiente escolar”, disse.

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Segundo Simões, a relação entre essas medidas e o combate à evasão nem sempre é evidente, mas passa justamente pela necessidade de tornar o espaço escolar mais atrativo.

