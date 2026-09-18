Debate Alterosa/EM/Uai: Gabriel rebate propostas de segurança de Simões: ‘Não vou fazer como você’

O candidato do MDB ao governo de Minas, Gabriel Azevedo, rebateu o governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição, ao discutir segurança pública durante o debate da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, nesta sexta-feira (18/9). “Eu não vou fazer algumas coisas que você fez”, disse o emedebista ao criticar ações da atual gestão e defender maior integração entre as forças de segurança estaduais e federais.

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A declaração ocorreu após Simões questionar Gabriel sobre as propostas para impedir o avanço de facções criminosas em Minas e reduzir a violência contra as mulheres. O governador citou as divisas do estado com Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia e mencionou a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV).

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Gabriel iniciou a resposta criticando a participação do governador em uma operação policial. “Mateus, eu não vou fazer algumas coisas que você fez, tipo vestir-se como policial e participar de uma operação. Eu acho que isso é midiático e não resolve o problema”, disparou.

O emedebista também disse que pretende cumprir acordos firmados com as polícias Militar e Civil e argumentou que a falta de cumprimento de compromissos prejudica a atuação das corporações. Na sequência, apontou o sistema prisional como uma das prioridades para o enfrentamento das organizações criminosas.

“Eu quero muito, muito mesmo, Mateus, garantir que os presídios de Minas Gerais não sejam escritórios dessas facções. Hoje, a entrada de celular acontece com muita facilidade”, disse.

Gabriel questionou Simões sobre a quantidade de presídios mineiros equipados com bloqueadores de celulares e aparelhos de raio X e defendeu melhores condições para a Polícia Penal. O candidato também cobrou o aproveitamento de excedentes da Polícia Civil para ampliar a capacidade de investigação no estado. “Eu sou filho de policial civil. E a Polícia Civil, Mateus, você sabe, tem que ser respeitada, inclusive os excedentes, para ter mais capacidade de investigação”, declarou..

Simões defende ‘Escudo Mineiro’

Na réplica, Simões destacou, porém, que Gabriel não havia respondido diretamente como enfrentaria o crime organizado e defendeu o uso de inteligência e tecnologia. Simões voltou a apresentar o “Escudo Mineiro”, proposta de monitoramento das divisas estaduais.

“Nós vamos colocar de pé o Escudo Mineiro, um verdadeiro Big Brother contra os bandidos. Ninguém vai entrar nem sair de Minas Gerais em todas as suas divisas sem ter placa e rosto identificados, para garantir que carga, veículo furtado e gente suspeita, procurada, não entre nem saia do estado sem ser identificada”, disse.

Simões também apresentou propostas voltadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres. O governador prometeu ampliar a Patrulha Maria da Penha para todas as cidades mineiras e abrir mais 50 delegacias de apoio à mulher.

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“Dessa forma, a gente vai ter certeza de que Minas Gerais vai continuar sendo, como já é, um dos estados mais seguros do país”, concluiu.