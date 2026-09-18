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ELEIÇÕES 2026

Debate Alterosa/EM/Uai: Simões quer combater crime organizado com ‘Big Brother’

Candidato à reeleição, governador defende uso de tecnologia para proteger fronteiras do estado

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
18/09/2026 14:18 - atualizado em 18/09/2026 14:31

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Debate Alterosa/EM/Uai: Simões quer combater crime organizado com ‘Big Brother’
O debate promovido pela TV Alterosa reuniu candidatos para discutir as estratégias de segurança pública para as eleições 2026 crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

O governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição, afirmou que pretende combater o crime organizado no estado com “um verdadeiro Big Brother contra os bandidos”, como estratégia em um próximo governo, caso seja eleito. A afirmação foi feita durante debate promovido pela TV Alterosa/Portal Uai/Estado de Minas, na manhã desta sexta-feira (18/9).

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Na visão do governador, o crime organizado só pode ser combatido com o uso de inteligência e tecnologia e, partindo disso, sua intenção é “colocar de pé o escudo mineiro”.

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“Ninguém vai entrar nem sair de Minas Gerais, em todas as suas divisas, sem ter placa e rosto identificados”, afirmou Simões. Segundo ele, a intenção é garantir que cargas ou veículos furtados, além de pessoas suspeitas de crimes ou procuradas, sejam identificadas antes de entrar ou sair das fronteiras do estado.

Ele argumentou ainda que "Minas faz divisa com alguns dos estados mais perigosos do Brasil, Rio, São Paulo, Bahia, onde há domínio de território por PCC e Comando Vermelho". 

Outro plano do candidato à reeleição para um evento novo mandato é expandir para todas as cidades do estado a patrulha Maria da Penha, agrupamento da Polícia Militar de prevenção à violência doméstica, além de abrir mais 50 delegacias da Polícia Civil em apoio à mulher. “Dessa forma, a gente vai ter certeza que Minas Gerais vai continuar sendo, como já é, um dos estados mais seguros do país”, argumentou.

No mesmo bloco, o ex-vereador de Belo Horizonte e também candidato Gabriel Azevedo (MDB) criticou a atuação de Simões no estado e argumentou que, caso eleito, não iria repetir feitos como “vestir-se como policial e participar de uma operação”. Ele também argumentou que quer integrar o sistema único de segurança pública para combater o crime organizado e impedir que presídios sejam escritórios de facções.

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O debate também contou com a presença do candidato Flávio Roscoe (PL). Patrus Ananias (PT), Cleitinho Azevedo (Republicanos) e Alexandre Kalil (PDT) não compareceram.

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