Debate EM/Uai/TV Alterosa: Gabriel cobra Roscoe sobre Serra do Curral

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A proteção da Serra do Curral foi tema de um embate entre Gabriel Azevedo (MDB) e Flávio Roscoe (PL) durante o debate da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, nesta sexta-feira (18/9). Gabriel apresentou compromissos assumidos para a preservação da área e questionou se Roscoe também assinaria um documento relacionado ao tema.

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“Flávio, eu assumi integralmente o compromisso de proteger a nossa Serra do Curral. De que maneira? Me comprometendo com o perímetro técnico do Instituto Estadual de Florestas (IEF), também com levar o tombamento adiante na votação, valorizando o dossiê e o compromisso de fazer o governo do estado atuar. Mais do que isso, eu tenho muitas ideias para esse símbolo, que não é só de Belo Horizonte, é de Minas Gerais. Eu fui o primeiro a assinar esse documento feito também pelo Roberto Andressa. Você vai assinar?”, perguntou Gabriel.

Roscoe respondeu que seu compromisso com a preservação da Serra do Curral é “absoluto” e mencionou o tombamento da área. “A Serra do Curral é tombada desde 1961, portanto, 10 anos antes de eu nascer.”

Na sequência, o bolsonarista afirmou que defende uma ampliação da área protegida e disse que a proposta apresentada prevê a doação de terrenos, sem necessidade de indenização pelo poder público.

“E nós defendemos e apoiamos e não somente apresentamos uma proposta do governo do estado de ampliação do tombamento da Serra do Curral, inclusive com doação de parte das áreas, ou seja, o governo não teria que pagar, porque quando o governo desapropria e cria uma nova área de preservação, ele tem de indenizar as pessoas que são proprietárias dessas áreas.”

Roscoe argumentou ainda que terrenos no entorno da Região Metropolitana de Belo Horizonte têm alto valor e afirmou que a proposta busca ampliar a proteção sem gerar custos ao estado. “Então, nós não somente ampliamos nessa proposta, como conseguimos que ela saísse a custo zero para o poder público, doando as áreas em comum acordo com os donos de áreas próximas ali à Serra do Curral.”

“Então, não somente vamos defender o tombamento da Serra do Curral, como também estamos na nossa proposta ampliando essa área e sem nenhum custo para o estado. Lembrando que Nova Lima tem 65% do município preservado graças, em parte, a atitudes como essa de setores privados protegendo o nosso meio ambiente”, complementou.

Após a resposta, Gabriel voltou à pergunta inicial e cobrou uma posição direta de Roscoe sobre o documento. “Você não me respondeu, você vai assinar esse documento ou não?”

O candidato do MDB afirmou que foi o primeiro a aderir à proposta e citou sua trajetória política e atuação relacionada ao meio ambiente. “Eu já fui o primeiro a assinar, que aqui pessoal tá um doutorando em direito ambiental. Um cara que vai ter o José Cláudio Junqueira como secretário do meio ambiente.”

Gabriel também comparou a proposta para a Serra do Curral ao Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro, e defendeu a criação de um parque metropolitano envolvendo Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará.

“Quando a gente vai lá no Rio de Janeiro e vê o Parque da Tijuca, vocês sabiam que ele foi completamente destruído na época do Império por plantio de café e Dom Pedro II pediu para que houvesse o replantio da Mata Atlântica. Se nós fizermos aqui o Parque Metropolitano da Serra do Curral, unindo Nova Lima, Belo Horizonte, Sabará, nós vamos ter a segunda maior área verde urbana metropolitana do Brasil.”

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Roscoe encerrou o embate afirmando que ainda não havia assinado o documento porque a proposta não lhe havia sido apresentada. “Gabriel, eu só não assinei porque ainda não foi apresentado o projeto. Se ele for apresentado e eu gostar, sem dúvida nenhuma, poderia assinar.”