Projeto de tombamento da Serra do Curral avança após denúncia de lobby

O Projeto de Lei (PL) 1449/23, que cria uma unidade de conservação na Serra do Curral, na Grande BH, e impede a construção de obras e a exploração mineral na região, foi aprovado nesta terça-feira (23/9) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

A aprovação ocorre dias após a deflagração da Operação Rejeito, da Polícia Federal, que expôs um esquema de corrupção na mineração em Minas. A investigação apontou que o grupo criminoso atuava para barrar o projeto, temendo que o tombamento inviabilizasse seus planos de exploração da Serra.

Agora, com a aprovação na CCJ, o PL segue para as comissões de mérito. Primeiro a de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e, em seguida, a de Administração Pública. Se receber parecer favorável, estará apto a ser votado em plenário.

A proposta, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira (PT), propõe a criação do Monumento Natural Serra do Curral, uma unidade de conservação que abrange áreas de oito municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O objetivo central é garantir a proteção integral da serra e de seu entorno, resguardando sua beleza cênica, patrimônio arqueológico e espeleológico, além de preservar os bens naturais e culturais da região.

O texto proíbe atividades como mineração, desmatamento, caça, queimadas e construções que não tenham relação direta com a preservação da unidade. O uso do espaço fica restrito a fins educacionais, científicos, recreativos e turísticos sustentáveis, sempre definidos em um Plano de Manejo a ser elaborado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), responsável pela gestão do monumento.

À imprensa, a deputada destacou o simbolismo da aprovação depois de o projeto ficar travado na pauta da comissão por dois anos. “As diligências não podem ser usadas como ferramentas para impedir que o projeto avance. Depois de seis meses de enrolação do governo Zema, conseguimos avançar. Nós precisamos cuidar dos nossos territórios para que a gente tenha futuro como humanidade, qualidade de vida, segurança hídrica e alimentar”, afirmou.

A parlamentar também criticou a política ambiental do Executivo estadual. “O governo Zema não criou uma única área de proteção ambiental em sete anos. Ao contrário, reduziu áreas e autorizou mineração, inclusive na Serra do Curral. Nós estamos trabalhando pela proteção apesar do governo”, destacou.

Trama para travar o projeto

Mensagens interceptadas pela PF mostraram diálogos entre o lobista político Gilberto Henrique Horta de Carvalho, preso na operação, e o ex-deputado João Alberto Paixão Lages. Nos registros, ambos discutem formas de barrar a tramitação do projeto.

Em fevereiro de 2024, Lages orienta Carvalho a acionar o deputado Bruno Engler (PL), integrante da CCJ, para que pedisse vista caso o texto fosse colocado em análise. Na sequência, Carvalho envia mensagem a Lages informando que estava no gabinete do parlamentar: “Já tô aqui no Bruno”.

Pouco depois, o relator do projeto, deputado Charles Santos (Republicanos), solicita diligências à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Semad), o que paralisou a tramitação. A Semad levou seis meses para responder a um pedido que deveria ter sido devolvido em cinco dias, conforme regimento da Assembleia, e devolveu o processo sem entrar no mérito.

Para a Polícia Federal, os encontros entre Carvalho e Lages indicam “recebimento de vantagens indevidas pela conduta delituosa”. Carvalho, que se apresentava como consultor, chegou a receber R$ 700 mil de uma mineradora investigada, a Fleurs, autorizada a atuar na Serra do Curral em 2023 mesmo com histórico de irregularidades.