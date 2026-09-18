Debate EM/Uai/TV Alterosa: Roscoe nega proximidade com governo Zema-Simões

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Flávio Roscoe (PL) negou ter integrado o governo de Romeu Zema (Novo) durante o debate da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, nesta sexta-feira (18/9). A declaração foi feita após Mateus Simões (PSD) afirmar que o candidato participou de indicações para cargos na administração estadual.

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O embate começou quando Roscoe questionou Simões sobre mudanças no perfil das nomeações feitas pelo governo de Minas entre o primeiro e o segundo mandato de Zema. Segundo ele, no início da gestão, os critérios para escolha de secretários e ocupantes de cargos de alto escalão eram prioritariamente técnicos.

“No início do primeiro governo Zema, os critérios para indicação dos secretários, bem como os altos cargos do governo, eles eram critérios eminentemente técnicos. E houve uma mudança significativa agora no segundo mandato, inclusive com troca do presidente da Cemig ou até mesmo secretários com algumas indicações eminentemente políticas e algumas delas até de fora de Minas. Por que se deu isso e como será o seu segundo mandato?”, questionou Roscoe.

Na resposta, Simões afirmou que indicações também ocorreram com participação de Roscoe e citou a Junta Comercial de Minas Gerais.

“Flávio, eu achei até curiosa sua pergunta porque, por exemplo, a Junta Comercial é presidida por uma pessoa que você indicou. Indicação sempre aconteceu no governo e eu também, quando você se lançou como candidato contra mim, apesar de ter sido parte do governo todo esse tempo, eu nem mandei embora as pessoas que eram ligadas a você, continuam lá dentro”, afirmou.

Simões também mencionou a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), da qual Roscoe é presidente licenciado, e afirmou que a entidade forneceu nomes para a administração estadual.

“A Fiemg é uma das grandes fornecedoras de talento para o governo, me pareceu estranha essa acusação de interferência política, porque como você indicou muitos cargos, você sabe que essas indicações são um processo natural. Nenhuma das pessoas que se indicou é incompetente, nenhuma das pessoas que se indicou é vista por mim como pessoas espiãs lá dentro, ao contrário, eu respeito muito o trabalho que elas fazem.”

Na sequência, o candidato do PSD citou a atual secretária de Fazenda como exemplo. “E a minha atual secretária da Fazenda foi uma indicação sua para a Secretaria da Fazenda, é uma das alterações que foram feitas.”

Simões defendeu ainda o modelo adotado pelo governo para a escolha de integrantes da administração estadual. “Mas se você acha que é algum outro processo melhor do que aquele de captar no mercado bons talentos, eu tô sempre pronto a aprender. Nós temos o processo mais moderno de nomeação de secretários e executivos do país e eu faço isso com muita tranquilidade, porque não faz parte nem da minha gestão, nem da gestão do Sebrae, ficar trocando espaços por apoio.”

Ao concluir a resposta, Simões voltou a associar Roscoe ao governo e afirmou que não houve retaliação após o lançamento da candidatura do adversário.

“Aí eu volto a dizer, tanto é que quando você resolveu romper com o governo que se apoiou durante 8 anos para ser candidato, não houve da nossa parte nenhuma retaliação contra os servidores, porque a gente entende que quem tá lá, tá lá por competência e quando erra é investigado, é demitido porque infelizmente acaba acontecendo em alguns casos.”

Roscoe rebateu a fala e negou ter integrado a gestão de Zema. “Antes de tudo, eu gostaria de recuperar a verdade, eu nunca integrei governo Zema, nem nenhum outro governo. Meu papel sempre foi líder de entidade de classe, onde eu apresentei ideias e opiniões, não somente ao governo estadual, mas ao governo municipal, como ao governo federal.”

O candidato também negou ter feito dezenas de indicações para cargos no governo e afirmou que sua participação se restringiu à Junta Comercial. “Bem como, nunca indiquei dezenas de cargos ou qualquer cargo. A única indicação feita foi para a Junta Comercial da Cofiep em que faz a composição e é natural que ela faça a indicação.”

Sobre a atual secretária de Fazenda, Roscoe afirmou que ela foi convidada diretamente pelo governo e que, à época, era funcionária da Fiemg. “A atual secretária da Fazenda foi convidada pelo governo e eu cedi enquanto ela era funcionária da Fiemg, sem nenhuma indicação nessa direção, mesmo porque era uma funcionária muito relevante e um quadro técnico.”

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Roscoe encerrou dizendo que, nesse caso, concordava com a escolha feita pela administração estadual. “Nesse caso, Mateus, o governo acertou, levou para o governo um quadro técnico.”