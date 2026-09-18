Zema 'perdeu a confiança' dos servidores, diz Cleitinho

Na sabatina do Estado de Minas com o Portal Uai e a TV Alterosa nesta sexta-feira (18/9), o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), candidato ao governo de Minas Gerais, disse que o ex-governador Romeu Zema (Novo) “perdeu a confiança” dos servidores públicos. A íntegra do programa está disponível no canal do YouTube do Portal Uai.

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Líder nas pesquisas de intenção de voto, o senador lembrou o episódio de 2022 em que Zema vetou reajustes adicionais para servidores da saúde, segurança pública e educação. Para Cleitinho, foi ali que o político do Novo “perdeu um pouco da credibilidade”.

Cleitinho, que era deputado estadual na época, contou: “A gente aprovou esse projeto. O Zema vetou e mandou para lá pedindo para alguns deputados manterem o veto dele. Ali, ele perdeu a confiança do servidor público. Não foi só da segurança pública, foi com todos”.

O candidato se comprometeu a conceder o reajuste inflacionário anual para todas as categorias, “pode ter certeza disso”. “Eu vou ter diálogo com o servidor e o que eu falar aqui eu vou cumprir”.

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Em outro momento da sabatina, Cleitinho voltou a criticar Zema, dizendo que o ex-governador contribuiu para a perda de protagonismo de Minas Gerais: “Eu acho que já vinha [perdendo protagonismo], mas essa questão dessa briga [com o governo federal] acabou atrapalhando Minas Gerais. E Minas Gerais é um dos estados mais ricos do país”.

