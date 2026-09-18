Cleitinho chama bets de ‘porcaria’ e defende fim das apostas

O senador Cleitinho Azevedo, candidato ao governo de Minas Gerais, defendeu o fim do mercado de apostas no Brasil durante sabatina do Estado de Minas com o Portal Uai e a TV Alterosa nesta sexta-feira (18/9). A íntegra do programa está disponível no canal do YouTube do Portal Uai.

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Líder nas pesquisas de intenção de voto, Cleitinho chamou as “bets” de porcaria que está “acabando com a economia do Brasil e acabando com as famílias”.

O assunto entrou em alta nos últimos dias após o anúncio de que o governo federal prepara uma medida provisória para proibir os cassinos online. Grande parte dos clubes de futebol do país rapidamente se opôs, já que o mercado é o maior patrocinador do esporte no Brasil.

“Eu acho que eles [clubes] deveriam já fazer essa programação e entender no planejamento que uma hora vai acabar [o mercado de bets]. E, daqui a pouco, o torcedor não vai ter dinheiro para aos jogos. Porque a economia do Brasil está acabando por causa dessa porcaria de jogos. Isso precisa acabar”, defendeu Cleitinho, que também pediu a união dos times contra as apostas.

O candidato, que sempre apareceu com camisas dos mais diversos clubes, tem até evitado os uniformes com patrocínio de bet.

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Se for eleito governador, ele propõe uma união entre os líderes estaduais para fazer uma “força de trabalho” e cobrar do próximo presidente uma proposta no Congresso Nacional para acabar de vez com as bets.

