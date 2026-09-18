Quem é Dário 4e20, o candidato que levou um pé de maconha para a Praça Sete

Em um ato de campanha inusitado em setembro de 2026, o candidato a deputado federal Dário Ricardo Braga de Moura, conhecido como Dário 4e20 (PSol), levou um pé de maconha para a Praça Sete, em Belo Horizonte. O episódio, que terminou com a apreensão da planta pela Polícia Militar, colocou em evidência a principal bandeira do político: a regulamentação do cultivo e do uso da cannabis no Brasil.

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A ação de campanha aconteceu na tarde de uma quarta-feira, 16 de setembro de 2026, quando o candidato expôs um exemplar macho de cannabis em um dos pontos mais movimentados da cidade. O objetivo era dialogar com a população sobre suas propostas e defender a ampliação do debate sobre o uso medicinal e recreativo da planta. A iniciativa atraiu a atenção de policiais militares que estavam no local.

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Quem é Dário 4e20?

Dário Ricardo Braga de Moura, conhecido como Dário 4e20, é um militante da causa canábica e candidato a deputado federal pelo PSol em Minas Gerais. Sua plataforma política para as eleições de 2026 é centrada na defesa da regulamentação da maconha.

Sua trajetória como ativista é marcada pela participação em movimentos sociais e pela defesa de uma nova política de drogas, com foco em saúde pública e direitos humanos, em oposição a uma abordagem estritamente policial e de encarceramento.

O que aconteceu na Praça Sete?

Durante o ato, Dário e sua equipe, que incluía um advogado, apresentaram à Polícia Militar um habeas corpus preventivo que autorizava o porte da planta, pertencente a um paciente de uso medicinal que também estava presente. Mesmo assim, após conversa, os policiais apreenderam o pé de maconha com base na legislação vigente.

O candidato não foi detido. Em suas redes sociais, ele argumentou que o episódio demonstra a urgência de se atualizar a lei para diferenciar usuários e cultivadores de traficantes, além de garantir o acesso seguro a tratamentos medicinais.

Quais são as propostas do candidato?

A plataforma de Dário 4e20 é centrada na reforma da política de drogas. Suas principais propostas relacionadas à cannabis incluem:

Legalizar o cultivo caseiro de até seis plantas de maconha por pessoa para uso pessoal.

Incluir medicamentos à base de canabinoides, como o Canabidiol (CBD), na lista de fármacos distribuídos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Por que o nome '4e20'?

O nome político "4e20" é uma referência direta ao número 420, um código conhecido internacionalmente na cultura canábica. O termo surgiu nos Estados Unidos na década de 1970, mas sua origem é difusa. A crença mais comum é de que a escolha dos números se deve ao horário 4:20 (ou 16:20), durante o qual um grupo de estudantes do colégio San Rafael, na Califórnia, religiosamente se reunia para fumar. A existência dos ‘Waldos’, como eram chamados os integrantes desse grupo, foi registrada por meio de cartas e de jornais estudantis e, mais tarde, o código que eles usavam se popularizou como um símbolo para o consumo e a defesa da legalização da maconha.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria