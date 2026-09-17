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ELEIÇÕES 2026

Candidato leva pé de maconha para Praça 7 e gera confusão com a PM

Dário 4e20 (PSol) levou planta ao Centro de BH em ação pela descriminalização da cannabis; candidato apresentou habeas corpus à polícia

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Repórter
17/09/2026 10:06 - atualizado em 17/09/2026 10:14

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PM recolhendo pe de maconha
O pÃ© de maconha foi levado pelos militares para que o caso fosse formalizado e analisado crédito: ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recolheu um pé de maconha levado pelo candidato a deputado federal Dário de Moura, o Dário 4e20 (PSol), à Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, durante uma ação de campanha nessa quarta-feira (16/9). Defensor da descriminalização da cannabis, ele utilizava a planta para apresentar suas propostas a pessoas que circulavam pela região quando foi abordado por policiais.

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Segundo Dário, o objetivo da ação era mostrar a planta à população e discutir a descriminalização da maconha. O candidato conversava com pedestres no início da tarde quando um policial militar se aproximou e questionou se a planta era cannabis. Na abordagem, Dário explicou que o pé de maconha pertencia a uma pessoa que possui um habeas corpus relacionado ao cultivo de cannabis e apresentou o documento ao policial.

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Após a primeira abordagem, o candidato continuou a atividade de campanha e a conversar com pessoas que passavam pela Praça Sete. Posteriormente, outros policiais militares chegaram ao local e voltaram a analisar a situação.

Durante a nova abordagem, um tenente informou que a planta seria recolhida e que uma ocorrência seria registrada. O pé de maconha foi levado pelos militares para que o caso fosse formalizado e analisado. Dário não precisou acompanhar os policiais.

Em vídeo publicado nas redes sociais após a ação, o candidato disse que a Polícia Militar havia cumprido seu papel e voltou a defender a descriminalização. “A polícia fez o serviço dela, levou a planta, recolheu, mas é isso: a nossa luta continua e nós estamos aqui juntos”, declarou.

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Dário também disse ter percebido a receptividade das pessoas que acompanharam a atividade na Praça Sete. “É uma emoção muito grande que a população entende qual é a evolução que a gente precisa: a descriminalização de uma planta dessa”, disse.

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