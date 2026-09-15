Denúncia leva PM a imóvel com cultivo de maconha em Vespasiano

Dois homens, de 21 e 48 anos, foram presos durante uma operação da Polícia Militar (PM) no Bairro Serra Dourada, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (15/9). No imóvel abordado, os policiais apreenderam dez pés de maconha, duas buchas da droga e materiais que, segundo a corporação, estariam relacionados ao cultivo das plantas.

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A ação começou depois que a PM recebeu informações de que uma motocicleta estaria sendo desmontada clandestinamente no endereço. Equipes do Tático Móvel e do Policiamento Ostensivo Preventivo seguiram para o local, mas não encontraram indícios do crime apontado inicialmente na denúncia.

Durante a averiguação, os militares trocaram informações com a equipe de inteligência Marte. Conforme o registro policial, foi constatado que o mesmo imóvel já havia sido relacionado anteriormente a uma ocorrência de tráfico de drogas envolvendo os suspeitos abordados nesta terça-feira.

A partir dessas informações, os policiais ampliaram as diligências no local. De acordo com a corporação, foram encontrados dez pés de maconha, duas buchas da droga, uma balança de precisão, três miniventiladores e uma luminária de LED. A presença dos ventiladores e da iluminação reforçou a suspeita de que parte da estrutura era usada para manter o cultivo da planta em ambiente fechado.

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Os dois homens foram detidos e encaminhados para as providências de polícia judiciária. Os materiais apreendidos também foram recolhidos. O caso foi registrado como tráfico de drogas e deverá ser investigado pela Polícia Civil. A PM não divulgou a rua nem o número do imóvel, informando apenas que a ocorrência aconteceu no Bairro Serra Dourada.