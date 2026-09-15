MG: feto é encontrado dentro de marmita térmica perto de lixeira
Junto do corpo também foram encontrados um crucifixo e um bilhete. Caso aconteceu em Montes Claros, no Norte de Minas
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Um feto foi encontrado dentro de uma marmita térmica, abaixo de uma lixeira de um condomínio, no Bairro Vila Mauricéia, em Montes Claros, no Norte de Minas, nessa segunda-feira (14/9). Ele foi encontrado por um catador de materiais recicláveis.
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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o feto estava envolvido em um lenço. Junto dele, também foram encontrados um crucifixo e um bilhete.
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A PM foi acionada e, no local, foram realizados os procedimentos iniciais, com preservação da área para os trabalhos da perícia técnica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e materiais encontrados junto ao feto também foram recolhidos para análise.
Conforme informações preliminares da perícia, o feto aparentava ter aproximadamente de cinco a seis meses de gestação. A dinâmica dos fatos e as circunstâncias que levaram o corpo ao local ainda serão apuradas.
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A investigação está em andamento, e diligências estão sendo realizadas pela Polícia Civil com o objetivo de identificar possíveis envolvidos e esclarecer integralmente os fatos.