Assine
overlay
Início Gerais
TRISTEZA

MG: feto é encontrado dentro de marmita térmica perto de lixeira

Junto do corpo também foram encontrados um crucifixo e um bilhete. Caso aconteceu em Montes Claros, no Norte de Minas

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Melissa Souza
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/09/2026 12:05

compartilhe

×
Viatura da Polícia Civil (PCMG) no DHPP
Segundo a PC, o feto aparentava ter entre cinco e seis meses de gestação crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

Um feto foi encontrado dentro de uma marmita térmica, abaixo de uma lixeira de um condomínio, no Bairro Vila Mauricéia, em Montes Claros, no Norte de Minas, nessa segunda-feira (14/9). Ele foi encontrado por um catador de materiais recicláveis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o feto estava envolvido em um lenço. Junto dele, também foram encontrados um crucifixo e um bilhete.

Leia Mais

A PM foi acionada e, no local, foram realizados os procedimentos iniciais, com preservação da área para os trabalhos da perícia técnica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e materiais encontrados junto ao feto também foram recolhidos para análise.

Conforme informações preliminares da perícia, o feto aparentava ter aproximadamente de cinco a seis meses de gestação. A dinâmica dos fatos e as circunstâncias que levaram o corpo ao local ainda serão apuradas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A investigação está em andamento, e diligências estão sendo realizadas pela Polícia Civil com o objetivo de identificar possíveis envolvidos e esclarecer integralmente os fatos.

Tópicos relacionados:

feto montes-claros norte-de-minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay