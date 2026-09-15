MG: feto é encontrado dentro de marmita térmica perto de lixeira

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um feto foi encontrado dentro de uma marmita térmica, abaixo de uma lixeira de um condomínio, no Bairro Vila Mauricéia, em Montes Claros, no Norte de Minas, nessa segunda-feira (14/9). Ele foi encontrado por um catador de materiais recicláveis.

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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o feto estava envolvido em um lenço. Junto dele, também foram encontrados um crucifixo e um bilhete.

A PM foi acionada e, no local, foram realizados os procedimentos iniciais, com preservação da área para os trabalhos da perícia técnica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e materiais encontrados junto ao feto também foram recolhidos para análise.

Conforme informações preliminares da perícia, o feto aparentava ter aproximadamente de cinco a seis meses de gestação. A dinâmica dos fatos e as circunstâncias que levaram o corpo ao local ainda serão apuradas.

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A investigação está em andamento, e diligências estão sendo realizadas pela Polícia Civil com o objetivo de identificar possíveis envolvidos e esclarecer integralmente os fatos.