'Não manda nem em casa': transmissão no YouTube expõe falhas na rádio e abre debate sobre aviação
Transmissão na internet expõe conduta inadequada em comunicação aeronáutica e abre debate sobre transparência
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A gravação de uma conversa informal entre um piloto e a torre de controle, que terminou com a provocação "não manda nem em casa", ocorrido em 4 de setembro, ganhou as redes sociais e iniciou um debate sobre a comunicação na aviação. O áudio, identificado por Thamiris dos Passos durante uma transmissão ao vivo e posteriormente repassado para redes sociais, levou a Força Aérea Brasileira (FAB) a abrir uma investigação para apurar a conduta dos envolvidos. A autoria da provocação ainda não foi identificada oficialmente. O caso trouxe à tona a curiosidade sobre como essas transmissões chegam ao público.
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O episódio, registrado durante uma transmissão ao vivo do canal AVTV no YouTube, expõe uma prática crescente entre entusiastas da aviação: o monitoramento e a divulgação de frequências de rádio aeronáutico. Canais na plataforma retransmitem em tempo real as conversas entre aeronaves e os centros de controle de tráfego aéreo de diversas localidades do Brasil e do mundo.
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Como as conversas de pilotos são transmitidas?
A comunicação entre pilotos e torres de controle ocorre por meio de frequências de rádio abertas, que não são criptografadas. Entusiastas utilizam equipamentos conhecidos como receptores SDR (Rádio Definido por Software) para captar esses sinais e, em seguida, os retransmitem ao vivo pela internet, principalmente em plataformas de vídeo.
Esses aparelhos são relativamente acessíveis e, quando conectados a um computador, permitem sintonizar uma vasta gama de frequências, incluindo as utilizadas na comunicação aérea. Com uma antena adequada, é possível ouvir diálogos que acontecem a quilômetros de distância, transformando um hobby técnico em conteúdo para um público amplo e curioso.
É legal ouvir a frequência da aviação?
No Brasil, a simples escuta de frequências abertas, como as de rádio amador ou da aviação civil, não é considerada crime. A legislação, no entanto, é mais rígida quanto à divulgação do conteúdo. Gravar e publicar conversas privadas sem o consentimento dos interlocutores pode gerar implicações legais, especialmente se o material for usado para constranger ou expor os envolvidos.
O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), órgão ligado à FAB, gerencia o espectro de frequências e estabelece regras para seu uso. Embora o monitoramento seja uma prática comum entre admiradores do setor, a divulgação indiscriminada pode interferir na segurança e na privacidade das operações aéreas.
Quais os limites técnicos da transparência?
As transmissões amadoras oferecem uma visão limitada e muitas vezes fragmentada da comunicação aérea. O que o público ouve depende de uma série de fatores técnicos que afetam a clareza e o contexto do diálogo. Entenda as principais limitações:
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Alcance geográfico: Um receptor em terra geralmente capta apenas um lado da conversa com clareza, seja o piloto (se a aeronave estiver próxima) ou a torre de controle. Obter o diálogo completo é raro.
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Qualidade do sinal: A transmissão pode sofrer com interferências causadas por condições meteorológicas, relevo e outros sinais de rádio, resultando em áudio com ruído ou falhas.
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Frequências restritas: Comunicações de natureza militar ou de segurança são realizadas em canais criptografados e não podem ser acessadas por equipamentos convencionais.
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Falta de contexto visual: Sem acesso às telas de radar, quem ouve não tem a visão completa da situação do tráfego aéreo, o que pode levar a interpretações equivocadas sobre a complexidade de uma operação.