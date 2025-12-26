Como funciona o Flightradar24, o app que mostra voos em tempo real

Ver a trajetória de um avião em tempo real em um mapa parece mágica, mas a tecnologia por trás do Flightradar24 é uma combinação de sistemas de transmissão e uma grande rede colaborativa. A plataforma se tornou uma referência global para entusiastas da aviação e viajantes, permitindo acompanhar milhares de voos simultaneamente em qualquer lugar do mundo.

A principal fonte de dados do serviço é uma tecnologia chamada ADS-B, sigla para "Vigilância Dependente Automática por Radiodifusão". A maioria das aeronaves comerciais modernas possui um transponder ADS-B. Este equipamento transmite automaticamente informações como a identificação do voo, posição exata via GPS, altitude e velocidade. O sinal é público e pode ser captado por receptores específicos.

É aqui que entra o poder da comunidade. O Flightradar24 construiu uma impressionante rede com mais de 50 mil receptores ADS-B em solo, espalhados por todos os continentes. Grande parte desses equipamentos é operada por voluntários, que instalam os aparelhos em suas casas e compartilham os dados captados pela internet com a plataforma. Essa colaboração é a espinha dorsal do sistema.

E quando um avião não tem ADS-B?

Para aeronaves mais antigas que não possuem essa tecnologia, a plataforma utiliza uma técnica chamada Multilateração (MLAT). Ela calcula a posição do avião medindo a diferença de tempo que o sinal do seu transponder mais antigo leva para chegar a, no mínimo, quatro receptores em solo. Com base nesses cálculos, o sistema triangula a localização exata da aeronave.

Já para cobrir oceanos e outras áreas remotas onde não há receptores em solo, como desertos ou regiões polares, o serviço recorre a dados de satélites. Esses satélites são equipados com seus próprios receptores ADS-B, garantindo uma cobertura verdadeiramente global. Isso permite que um voo seja rastreado de forma contínua ao cruzar o Atlântico, por exemplo.

Em algumas regiões, como nos Estados Unidos e no Canadá, o Flightradar24 também complementa suas informações com dados de radar fornecidos diretamente por órgãos de aviação. Todas essas fontes são combinadas em tempo real nos servidores da empresa, que processam os dados e os exibem no mapa com os conhecidos ícones de avião.

Ao clicar em uma aeronave, o usuário tem acesso a um painel completo com o número do voo, a rota, o tipo de avião, a altitude e a velocidade atualizada. A fusão de todas essas tecnologias cria a sensação de um acompanhamento ao vivo, transformando uma complexa rede de informações em uma ferramenta visualmente simples e acessível para qualquer pessoa.

