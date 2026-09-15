FAB analisa áudio de piloto que ouviu 'não manda nem em casa' em voo para Varginha

A Força Aérea Brasileira (FAB) está analisando o áudio de uma comunicação informal ocorrida durante um voo entre o Rio de Janeiro e Varginha (MG), no dia 4 de setembro de 2026. A gravação, que viralizou nas redes sociais, registra uma voz não identificada dizendo a um piloto: “você não manda nem na sua casa, vai querer mandar aqui?”, enquanto ele questionava uma mudança de rota e aguardava uma alternativa do controle de tráfego aéreo.

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O que a FAB disse até agora sobre o caso?

Em nota divulgada no dia 14 de setembro, o Comando da Aeronáutica informou que os registros de áudio estão sendo analisados para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Segundo a FAB, a apuração preliminar indicou que os controladores de tráfego aéreo envolvidos na situação agiram dentro dos procedimentos previstos. A Força Aérea também destacou que não foi possível identificar quem fez a transmissão com a frase provocativa, que ocorreu em uma frequência de coordenação livre entre pilotos.

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Como o diálogo viralizou?

O áudio ganhou notoriedade após ser compartilhado por Thamiris dos Passos, de 24 anos, moradora de Itaguaí (RJ). A jovem, entusiasta da aviação, monitorava as comunicações do canal AVTV no YouTube, que transmite frequências aéreas ao vivo. A frase inusitada se espalhou rapidamente pela internet, gerando debates sobre o profissionalismo na aviação.

A prática de ouvir essas frequências, conhecida como "escuta aérea", não é ilegal e é comum entre aficionados. A divulgação do conteúdo, no entanto, levantou discussões sobre a formalidade e a segurança nas comunicações críticas para as operações de voo.

Haverá punição para os envolvidos?

Como a FAB afirmou não ser possível identificar o autor da transmissão informal, a aplicação de sanções diretas se torna improvável. A instituição geralmente trata apurações dessa natureza de forma interna, com foco em reforçar a cultura de segurança operacional e a importância de seguir os protocolos.

O regulamento aeronáutico prevê que todas as comunicações via rádio sigam uma fraseologia estrita para evitar ambiguidades. Intervenções de caráter pessoal, como a registrada, são consideradas uma quebra desse protocolo e servem como alerta para a necessidade de manter a disciplina nas frequências operacionais.

O que dizem os protocolos de comunicação aérea?

As normas que regem a comunicação entre pilotos e torres de controle são rígidas e padronizadas internacionalmente para garantir a segurança. Os principais pontos são: