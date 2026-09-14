Assine
overlay
Início Gerais
REPERCUSSÃO

FAB se pronuncia após piloto receber má resposta em MG: "Manda nem em casa"

FAB declarou ter conhecimento da comunicação mencionada e informou que os registros de áudio da frequência de comunicação utilizada no momento estão sendo analisados tecnicamente

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Mariana Costa
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
14/09/2026 22:02 - atualizado em 14/09/2026 23:30

compartilhe

×
De acordo com a FAB, os controladores agiram dentro dos procedimentos previstos
De acordo com a FAB, os controladores agiram dentro dos procedimentos previstos crédito: Flight Radar 24 / Reprodução

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou nesta segunda-feira (14/9), por meio de nota, que analisa os registros de áudio nos quais um piloto em Minas Gerais ouviu: “Você não manda nem em casa, quer mandar aqui?”. O episódio aconteceu no último dia 4, enquanto o piloto aguardava uma tentativa de uma controladora de voo de obter uma melhor alternativa de rota.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O avião, com copiloto e passageiro, saiu do Rio de Janeiro e tinha como destino final Varginha, no Sul de Minas. Durante a comunicação com o controle de tráfego aéreo, o piloto questionou a inclusão de um ponto em seu plano de voo que aumentaria o trajeto até a cidade mineira.

Leia Mais

A controladora explicou que a alteração seria necessária em razão das aeronaves que pousavam no Aeroporto Internacional do Galeão. O piloto, porém, afirmou que havia outras possibilidades de rota e questionou a necessidade da mudança.

A controladora pediu que ele aguardasse um momento enquanto verificava o que poderia ser feito. Na sequência, outra voz entrou na comunicação e afirmou: “Você não manda nem em casa, quer mandar aqui”.

A conversa entre a controladora de voo e o piloto, incluindo a provocação, repercutiu nas redes sociais e na imprensa graças à jovem Thamiris dos Passos, de 24 anos. Moradora de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ela acompanha o canal AVTV, no YouTube, que exibe em tempo real imagens de aeroportos acompanhadas dos áudios das conversas entre pilotos e controladores.

"Como tenho o hábito de escutar, eu sei que a conversa é sempre muito técnica. Mas, nesse dia, eu notei que uma conversa entre um piloto e uma controladora do Galeão estava muito informal. Voltei um pouco a 'live' e entendi tudo o que aconteceu. (...) Na aviação, não há problema em perguntar. Perguntar é essencial. Ele questionou em relação à mudança da rota. Acredito que o piloto foi coerente", declarou a jovem nas redes sociais. 

FAB reforça compromisso com "padrões operacionais"

Por meio de nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) declarou ter "conhecimento da comunicação mencionada e que os registros de áudio da frequência de comunicação utilizada no momento estão sendo analisados tecnicamente". O caso é analisado no Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"O DECEA reitera que a atuação dos controladores de tráfego aéreo envolvidos ocorre de acordo com os padrões operacionais, de cortesia e de profissionalismo estabelecidos para a prestação dos serviços de navegação aérea no Brasil. Ressalta-se, ainda, que o gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo e eventuais alterações de rota são realizados com base em critérios técnicos e operacionais, tendo como prioridades a segurança, a regularidade e a eficiência das operações aéreas. Conforme estabelecido na Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 100-37 – Serviços de Tráfego Aéreo, autorizações e suas alterações podem ser emitidas pelo órgão de controle sempre que necessárias ao gerenciamento do tráfego aéreo, inclusive para evitar possíveis conflitos entre aeronaves", informou a FAB. 

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay