Morre motorista de ônibus que infartou e causou acidente em Juiz de Fora

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Morreu na madrugada desta segunda-feira (14/9) o motorista de ônibus do transporte coletivo de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, que bateu em dois veículos de passeio e, em seguida, atingiu o muro do Mergulhão na tarde de sexta-feira (11/9). Vagner Samuel de Almeida, de 44 anos, sofreu complicações decorrentes de um AVC hemorrágico, segundo o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, onde estava internado. A confirmação foi obtida pela TV Alterosa.

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O velório ocorreu na tarde desta segunda-feira, no Parque da Saudade. O sepultamento está marcado para esta terça-feira (15), às 9h30. Em nota, o Consórcio Via JF se solidarizou com familiares, amigos, colegas de trabalho e todos que conviveram com Vagner.

Segundo o Samu, Vagner dirigia um ônibus do transporte coletivo urbano da linha 615, Encosta do Sol, quando sofreu um infarto, bateu em veículos de passeio e, em seguida, atingiu o muro do Mergulhão, na Região Central da cidade.

Ainda de acordo com o Samu, o motorista foi reanimado no local e levado ao Hospital de Pronto-Socorro. Depois, foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia e, posteriormente, para o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

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Ainda conforme o Samu, outras duas pessoas ficaram feridas. Uma idosa, de 65, que estava no ônibus, sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS). Outra mulher, de 30, apresentou alteração na pressão arterial e também foi levada ao HPS.