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ACIDENTE NA BR

Caminhão de carvão tomba e deixa seis feridos na BR-356, em Ouro Preto

Motorista perdeu controle do veículo, que bateu em barranco no km 100 da rodovia; vítimas foram socorridas conscientes para hospitais de Ouro Preto e Mariana

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
14/09/2026 16:28

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Caminhão tombado na BR-356 deixa seis feridos em Ouro Preto
Caminhão tombado na BR-356 deixa seis feridos em Ouro Preto crédito: Divulgação/CBMMG

Um acidente envolvendo o tombamento de um caminhão carregado de carvão mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), nesta segunda-feira (14). O fato ocorreu por volta das 7h30, no km 100 da rodovia BR-356, em Ouro Preto. Seis vítimas foram encaminhadas para hospitais da cidade e de Mariana.

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De acordo com informações dos bombeiros, o motorista do veículo perdeu o controle da direção e bateu contra um barranco antes de tombar. No momento do acidente, seis pessoas — todas do sexo masculino — ocupavam o caminhão: duas viajavam na cabine dianteira, enquanto quatro estavam em uma estrutura embutida na parte traseira do veículo.

Quando as equipes de resgate chegaram no local, todos os ocupantes já estavam do lado de fora do caminhão, conscientes e orientados. O atendimento contou com a mobilização de duas viaturas do Pelotão de Ouro Preto e uma do Posto Avançado de Mariana.

Encaminhamento das vítimas

Os seis feridos receberam os primeiros socorros ainda na rodovia e foram encaminhados às unidades de pronto atendimento da região.

O Hospital Santa Casa de Ouro Preto recebeu quatro vítimas – duas transportadas pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e duas pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. O Hospital Monsenhor Horta (Mariana) recebeu duas vítimas, conduzidas pela Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu.

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Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde dos feridos.

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