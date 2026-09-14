Assine
overlay
Início Gerais
APREENSÃO DA PRF

Vídeo: veja momento em que PRF apreende 47kg de cocaína na BR-262

Motorista do veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para delegacia da Polícia Civil em Betim

Publicidade
Carregando...
MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
14/09/2026 20:09

compartilhe

×
Policial da PRF vestido de farda na cor bege e verde com entorpecente em caixa marrom na mão
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta terça-feira, 47Kg de cocaína na BR-262, em Juatuba crédito: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF), apreendeu na manhã desta segunda-feira (14/9), 47 quilos de cocaína, além de R$ 905 em espécie e dois telefones celulares durante fiscalização na BR-262, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motorista do veículo, um homem de 50 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu por volta das 9h, no KM 366 da rodovia, quando uma equipe do Núcleo de Operações Especiais (NOE), da PRF-MG, abordou um veículo Hyundai modelo HB20S. Durante os procedimentos de fiscalização, os policiais localizaram duas caixas contendo os tabletes do entorpecente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O autor do crime, declarou que pretendia transportar a droga de Uberaba, no Triângulo Mineiro, até  Sabará, na Grande de BH. A ocorrência foi encaminhada para uma delegacia da Polícia Civil, em Betim.

Tópicos relacionados:

apreensao br-262 drogas juatuba prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay