Vídeo: veja momento em que PRF apreende 47kg de cocaína na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF), apreendeu na manhã desta segunda-feira (14/9), 47 quilos de cocaína, além de R$ 905 em espécie e dois telefones celulares durante fiscalização na BR-262, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motorista do veículo, um homem de 50 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

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De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu por volta das 9h, no KM 366 da rodovia, quando uma equipe do Núcleo de Operações Especiais (NOE), da PRF-MG, abordou um veículo Hyundai modelo HB20S. Durante os procedimentos de fiscalização, os policiais localizaram duas caixas contendo os tabletes do entorpecente.

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O autor do crime, declarou que pretendia transportar a droga de Uberaba, no Triângulo Mineiro, até Sabará, na Grande de BH. A ocorrência foi encaminhada para uma delegacia da Polícia Civil, em Betim.