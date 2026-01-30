Como o Flight Radar e outros apps rastreiam voos em tempo real?

Acompanhar o trajeto de um avião em tempo real pelo celular se tornou uma tarefa simples com aplicativos como o Flightradar24. A tecnologia por trás dessa aparente mágica é, na verdade, um sistema aberto e colaborativo baseado em um padrão da aviação global conhecido como ADS-B, que permite que qualquer pessoa com o equipamento certo possa rastrear voos.

Essa tecnologia de vigilância faz com que as aeronaves transmitam continuamente suas informações de voo, como identificação, posição exata, altitude e velocidade, aproximadamente uma vez por segundo. O processo é totalmente automático e depende dos sistemas de navegação do próprio avião, como GPS, GLONASS, Galileo e outros sistemas de navegação por satélite (GNSS), para obter dados precisos sobre sua localização.

As informações são transmitidas por um sinal de rádio não criptografado na frequência pública de 1090 MHz, que pode ser captado por receptores em solo. É aqui que entra a rede colaborativa que alimenta os aplicativos de rastreamento. Milhares de voluntários e entusiastas da aviação ao redor do mundo instalam pequenos receptores em suas casas para captar esses sinais.

Cada receptor envia os dados que coleta pela internet para os servidores centrais de plataformas de rastreamento como Flightradar24, ADS-B Exchange e outras. Essas plataformas agregam as informações de milhares de fontes, processam os dados e os exibem de forma visual em um mapa, permitindo que o público acompanhe os voos em tempo real pelo site ou aplicativo.

E quando o avião está sobre o oceano?

A cobertura de rastreamento de voos sobre áreas remotas, como oceanos e desertos, é um desafio, já que não há receptores em solo nessas regiões. Para resolver essa limitação, a tecnologia foi expandida para o espaço. Hoje, uma rede de satélites equipados com receptores ADS-B orbita o planeta.

Esses satélites captam os mesmos sinais transmitidos pelas aeronaves e retransmitem os dados para as estações terrestres. Isso garante uma cobertura global e contínua, permitindo que até mesmo voos em rotas transoceânicas sejam acompanhados sem interrupções. A combinação de receptores terrestres e satelitais criou um sistema robusto e acessível.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.