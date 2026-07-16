Como funciona a 'caixa-preta' de um avião como o Airbus da LATAM

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Um voo da LATAM que partiu de Minas Gerais com destino a São Paulo recentemente registrou uma descida abrupta, acionando as máscaras de oxigênio e levantando questões sobre o que causou a ocorrência técnica. Em situações como essa, um equipamento se torna fundamental para a investigação: a famosa 'caixa-preta', peça-chave para desvendar os eventos a bordo de uma aeronave.

O que é a 'caixa-preta' de um avião?

A 'caixa-preta' é o nome popular para os gravadores de voo de uma aeronave. Ao contrário do que o nome sugere, o equipamento é pintado de laranja ou vermelho vivo para facilitar sua localização em caso de acidente. Sua função é registrar informações cruciais sobre o desempenho e as comunicações do avião.

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Essencialmente, todo avião comercial, como o Airbus envolvido no incidente, possui dois tipos desses gravadores. Eles são projetados para resistir a condições extremas, como impactos violentos, altas temperaturas e a pressão de grandes profundidades no mar, garantindo que os dados permaneçam intactos para a análise posterior.

Quais informações os gravadores registram?

Os dois dispositivos que compõem a 'caixa-preta' trabalham em conjunto para fornecer um panorama completo do voo. Cada um tem uma função específica, capturando diferentes tipos de dados que ajudam os investigadores a reconstruir a sequência de eventos que levaram a um incidente.

Gravador de Dados de Voo (FDR)

O Flight Data Recorder (FDR) monitora e armazena centenas de parâmetros operacionais da aeronave. As informações gravadas incluem:

Altitude e velocidade do ar;

Direção e posição dos flaps;

Desempenho dos motores;

Comandos aplicados pelos pilotos nos controles;

Status do piloto automático.

Gravador de Voz da Cabine (CVR)

Já o Cockpit Voice Recorder (CVR) captura o áudio ambiente do cockpit. Esse dispositivo grava as últimas duas horas de som, o que geralmente é suficiente para cobrir toda a duração de um voo e entender a dinâmica da tripulação durante um evento crítico. O CVR registra:

Conversas entre os pilotos;

Comunicações com o controle de tráfego aéreo;

Sons de alarmes e alertas do sistema;

Ruídos de motores e outros sons da operação da aeronave.

Como a caixa-preta sobrevive a acidentes?

A robustez do equipamento é seu principal diferencial. Os gravadores são construídos com materiais extremamente resistentes, como titânio ou aço inoxidável, e revestidos com isolamento térmico capaz de suportar temperaturas de até 1.100 °C por uma hora. Além disso, são equipados com um localizador subaquático que emite um sinal por até 90 dias após o contato com a água, facilitando as buscas no oceano.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.