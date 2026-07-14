"Assustador", diz passageiro de airbus que desceu 24 mil pés em 5 minutos

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Passageiros do voo LA3039, da Latam, que decolou do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, relataram nas redes sociais os momentos de tensão vividos durante a descida acentuada da aeronave na manhã dessa segunda-feira (13/7). Os depoimentos descrevem o susto provocado pelo acionamento das máscaras de oxigênio e pela rápida perda de altitude, mas também destacam a atuação da tripulação durante a ocorrência.

"Eu estava nesse voo. Foi realmente assustador", declarou um homem nas redes sociais. Um dos passageiros afirmou que compreendeu a necessidade do procedimento adotado pela equipe, mas contou que o anúncio feito a bordo aumentou a apreensão.

"Eu estava no voo. Entendo que foi realizado o protocolo. O problema foi anunciarem para colocarmos as máscaras de oxigênio porque iríamos fazer um pouso de emergência e começar a descer rapidamente. Foram os cinco minutos mais longos da minha vida", escreveu.

Outra passageira elogiou a condução da situação pelos profissionais da companhia aérea. "Eu também estava nesse voo. Foi uma experiência nada agradável, porém a tripulação de cabine e os pilotos brilharam na condução", publicou.

Em tom bem-humorado, outro passageiro resumiu o susto vivido por quem estava a bordo. "Parceiro, eu e todos que estavam no avião vimos o pai pela greta", comentou.

Um quarto passageiro relatou a tensão durante a descida e mencionou a dificuldade enfrentada por alguns pais para colocar as máscaras de oxigênio nas crianças.

"Pois é, eu estava lá. Mas sirvo a um Deus maravilhoso. Não desejo o que passamos para ninguém. Muita tensão, muitas crianças a bordo e pais com dificuldades para colocar as máscaras nelas. Mas, como eu mencionei, sirvo a um Deus maravilhoso, que nos conduziu com segurança", escreveu.

A publicação sobre o voo também recebeu comentários de pessoas que disseram já ter passado por situações semelhantes. Um internauta afirmou: "Passei por uma situação como essa chegando a BH. Não é uma situação muito boa!".

Já uma passageira relembrou uma ocorrência em outro voo. "Já passei por uma situação dessa em um voo que seguia de Salvador para Campinas e garanto que a experiência não é nada agradável. Foram os piores cinco minutos da minha vida. Literalmente achei que o avião estava caindo por causa da descida muito rápida e do acionamento das máscaras", relatou.

Relembre o caso

Um avião da Latam que decolou do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, realizou uma descida acentuada na manhã de segunda-feira (13/7), após uma intercorrência técnica. A aeronave pousou em segurança e ninguém ficou ferido.

O voo LA3039, operado por um Airbus A320, decolou às 9h39. Cerca de 20 minutos depois, a aeronave iniciou uma descida rápida, passando de aproximadamente 34 mil pés de altitude para cerca de 10 mil pés em cinco minutos, segundo dados de rastreamento de voos.

Esse procedimento permite que a aeronave continue o voo em uma altitude na qual passageiros e tripulantes podem respirar normalmente, mesmo que haja comprometimento da pressurização da cabine. Após a descida, o avião prosseguiu viagem mantendo a altitude reduzida até o Aeroporto de Congonhas, onde pousou em segurança às 10h48.

Em nota ao Estado de Minas, a Latam informou que solicitou prioridade para pouso após uma intercorrência no voo. Apesar de questionada, a assessoria não confirmou se houve despressurização.

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"A Latam Airlines Brasil informa que solicitou prioridade de pouso para o voo LA3039 (Confins–São Paulo/Congonhas) nesta segunda-feira (13/07), em razão de uma questão técnica. O procedimento foi realizado com total segurança, seguindo os protocolos previstos para esse tipo de situação. Os passageiros desembarcaram normalmente, sem intercorrências", declarou.