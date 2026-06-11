Por que investigar acidentes aéreos demora tanto? Entenda as etapas

Investigações de acidentes aéreos costumam levantar uma dúvida recorrente: por que levam tanto tempo? O caso do acidente que vitimou a cantora Marília Mendonça em novembro de 2021, cuja investigação foi concluída pelo Cenipa em maio de 2023 após um ano e meio de trabalho, exemplifica bem esse processo.

O processo é minucioso e dividido em etapas que podem durar meses ou até anos. Diferente de um inquérito policial, que busca culpados, a investigação do Cenipa tem como único objetivo a segurança de voo. Tudo começa com a chamada ação inicial, que consiste em preservar os destroços, coletar dados e ouvir testemunhas no local do acidente.

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As fases da investigação

Após a etapa de campo, o trabalho se desloca para os laboratórios. Uma das fases mais conhecidas é a análise das caixas-pretas — chamadas assim por convenção histórica, embora sejam de cor laranja brilhante para facilitar sua localização. Elas guardam os dados de voo (FDR) e as conversas na cabine (CVR). A extração e interpretação dessas informações exigem tecnologia especializada e podem ser decisivas para reconstituir os últimos momentos do voo.

Paralelamente, os investigadores analisam cada peça da aeronave, histórico de manutenção, condições meteorológicas do dia e o perfil da tripulação. É um quebra-cabeça complexo onde cada detalhe importa. A equipe multidisciplinar do Cenipa busca identificar os fatores contribuintes, que podem ser humanos, materiais ou operacionais.

Por exemplo, a investigação pode apontar uma falha mecânica, um erro de procedimento da tripulação ou até mesmo múltiplos fatores operacionais e de infraestrutura, como ocorreu no caso de Marília Mendonça, onde o avião colidiu com uma linha de transmissão e o relatório apontou questões relacionadas à trajetória de aproximação e sinalização de obstáculos.

O relatório final e seu propósito

Ao final de todo o processo, o Cenipa elabora um relatório final. Este documento não aponta culpados, mas descreve detalhadamente a sequência de eventos e os fatores que contribuíram para o acidente. O mais importante é que ele traz recomendações de segurança para pilotos, empresas aéreas, fabricantes e órgãos reguladores.

Essas recomendações são a essência do trabalho. Elas servem para aprimorar procedimentos, alterar componentes de aeronaves ou melhorar a infraestrutura aeronáutica. Portanto, a demora em uma investigação aérea se justifica pela profundidade da análise, que visa tornar o transporte aéreo, um dos mais seguros do mundo, ainda mais confiável para todos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.