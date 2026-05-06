Direitos das vítimas de acidentes aéreos: o que diz a lei brasileira
Familiares de mortos e feridos têm direito a indenizações e suporte; entenda quais são os passos legais e a quem recorrer em casos de acidentes aéreos
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Acidentes aéreos, embora raros, levantam questionamentos importantes para muitas famílias: quais são os direitos das vítimas e de seus parentes nesses casos no Brasil? A legislação brasileira é clara e garante uma série de amparos, que vão desde o suporte imediato até indenizações financeiras. É fundamental que os envolvidos saibam como proceder para ter seus direitos assegurados.
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A responsabilidade principal, na maioria dos casos, é da empresa de transporte aéreo ou do proprietário da aeronave. Pela lei, essa responsabilidade é objetiva, o que significa que eles devem arcar com os custos e as compensações, independentemente da comprovação de culpa. A apuração das causas, feita por órgãos como o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), ajuda a determinar as circunstâncias, mas não impede que as famílias busquem seus direitos desde o início.
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Principais tipos de indenização
As famílias das vítimas fatais e os sobreviventes têm direito a diferentes tipos de indenização. A compensação por danos materiais cobre despesas concretas, como custos médicos e de tratamentos, gastos com funeral e a perda de renda familiar que o falecido provia. Essa reparação busca restabelecer a situação financeira dos dependentes.
Existe também a indenização por danos morais. Este valor busca compensar o sofrimento, a dor da perda e o abalo psicológico causados pelo acidente. A quantia é definida pela Justiça, que leva em conta a gravidade do ocorrido e o impacto na vida dos familiares e dos sobreviventes. Não há um valor fixo, sendo analisado caso a caso.
Suporte imediato é obrigatório
Além das indenizações, a lei prevê que a empresa responsável preste assistência imediata aos familiares e sobreviventes. Esse suporte inclui a cobertura de despesas com transporte para o local do acidente, hospedagem, alimentação e comunicação. O apoio psicológico também deve ser oferecido sem custos para os afetados.
O primeiro passo para as famílias é procurar a companhia aérea ou o responsável pelo voo. Muitas vezes, é possível chegar a um acordo extrajudicial. Caso a empresa se recuse a prestar o auxílio necessário ou a negociar uma indenização justa, o caminho é buscar a via judicial com o auxílio de um advogado. É importante estar atento aos prazos prescricionais para entrar com a ação: cinco anos para voos domésticos e dois anos para voos internacionais.
Para iniciar o processo, é importante reunir toda a documentação possível. Os documentos mais relevantes incluem:
passagens aéreas ou comprovantes de embarque;
documentos de identificação das vítimas e dos familiares;
atestados de óbito, no caso de vítimas fatais;
laudos e relatórios médicos para os sobreviventes;
comprovantes de todas as despesas decorrentes do acidente.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.