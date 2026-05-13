Caixa-preta: o que ela revela sobre os momentos finais do voo

Após um acidente aéreo a atenção se volta para um equipamento fundamental na investigação, que ainda está em andamento: a caixa-preta. Este dispositivo é a chave para que os investigadores consigam reconstituir os momentos finais de um voo e entender o que levou à queda, sendo essencial para determinar as causas e prevenir futuras tragédias.

Apesar do nome popular, a caixa-preta não é preta. Na verdade, ela é pintada de laranja ou vermelho-vivo, cores que facilitam sua localização em meio aos destroços de uma aeronave. O equipamento também não é uma caixa única, mas sim um conjunto de dois gravadores independentes, protegidos por uma blindagem extremamente resistente.

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Os dois gravadores essenciais

O primeiro componente é o gravador de voz da cabine (CVR, do inglês Cockpit Voice Recorder). Ele capta todo o áudio do cockpit, incluindo as conversas entre os pilotos, as comunicações com a torre de controle e os ruídos do ambiente, como alarmes sonoros ou o som dos motores. Essas gravações fornecem o contexto humano dos últimos minutos do voo.

O segundo é o gravador de dados de voo (FDR, ou Flight Data Recorder). Este dispositivo registra centenas de parâmetros operacionais da aeronave em tempo real. As informações coletadas podem incluir:

velocidade do ar e altitude;

direção;

posição dos flaps e do trem de pouso;

comandos aplicados pelos pilotos nos controles;

funcionamento dos motores.

Construída para sobreviver

Para garantir que as informações sejam recuperadas mesmo após um impacto violento, a caixa-preta é construída para ser quase indestrutível. Envolta em materiais como titânio e aço inoxidável, ela é projetada para resistir a impactos de mais de 3.400 vezes a força da gravidade, a temperaturas superiores a 1.100 °C por até uma hora e à pressão esmagadora do fundo do mar.

Além disso, o dispositivo possui um localizador subaquático que emite um sinal de ultrassom por pelo menos 30 dias após o contato com a água, facilitando sua busca em acidentes marítimos.

Ao cruzar os dados do FDR com as gravações de áudio do CVR, os investigadores conseguem montar um quadro detalhado do que aconteceu a bordo. Essa análise minuciosa é essencial não apenas para determinar a causa de um acidente específico, mas também para implementar melhorias que tornem a aviação global ainda mais segura.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.