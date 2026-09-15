Cerimônias marcam o dia da padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade

Os mineiros celebram, nesta terça-feira (15/9), o Dia de Nossa Senhora da Piedade, padroeira do estado. No santuário arquidiocesano localizado no alto da Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, há missas, procissão, orações e outras atividades religiosas, de acordo com informação da Arquidiocese de BH.

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A próxima celebração eucarística será às 11h, seguida de procissão na Basílica das Romarias. Na sequência, às 12h, será rezado o Terço da Piedade na ermida que guarda a imagem da padroeira, atribuída a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814), e é considerada a menor basílica do mundo. À tarde (15h), haverá missa solene também na ermida.

Nossa Senhora da Piedade foi proclamada Padroeira de Minas Gerais em 31 de julho de 1960, em reconhecimento do papa São João XXIII (1881-1963). O santuário da Serra da Piedade, segundo a arquidiocese, recebe peregrinos há mais de 250 anos. A tradição começou no século 18, quando uma jovem surda passou a ouvir e a falar, após testemunhar a aparição de Maria – Mãe de Jesus, no alto da Serra.

O relato da jovem se espalhou, iniciando as peregrinações e a história do santuário. No século 20, a devoção a Nossa Senhora da Piedade em Minas levou o Vaticano a reconhecê-La padroeira do estado. A solenidade de consagração de Minas Gerais a sua padroeira foi celebrada em 31 de julho de 1960, com uma grande festa na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de BH.

Arquitetura divina

Além da singela ermida erguida no século 18, a menor basílica do mundo, quem chega ao topo do maciço deve visitar, e prestar bem atenção, ao outro templo católico: a Basílica Estadual Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas Gerais, também conhecida por Igreja das Romarias. Cenário de natureza em estado bruto com arquitetura moderna, em comunhão entre a montanha e o concreto. Foi construído em 1974, com projeto do arquiteto carioca Alcides Áquila da Rocha Miranda (1909-2001).

Em 2017, veio de Roma o reconhecimento maior para a ermida do século 18 e a igreja de 1974. O papa Francisco (1936-2025) elevou ambas à condição de basílica, conforme anunciou, em 18 de novembro de 2017, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo.

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A ermida passou a se chamar Basílica Ermida da Padroeira de Minas Gerais – Nossa Senhora da Piedade, e a Igreja das Romarias, Basílica Estadual Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas Gerais. “A Serra é o coração de Minas, pois reúne a fé católica, a riqueza ambiental, o solo rico em ouro e o conjunto do santuário”, disse dom Walmor, na época. Tombada pelo estado, Iphan e município de Caeté, a Serra da Piedade é ponto de partida e chegada do Caminho Religioso da Estrada Real (Crer), que liga o santuário da padroeira de Minas a Aparecida (SP).