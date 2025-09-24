Biografia de Irmã Germana da Serra da Piedade é lançada por promotor

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O promotor do Ministério Público de Minas Gerais e acadêmico Marcos Paulo de Souza Miranda lança nesta quarta-feira (24/9) o livro "Irmã Germana – A exilada de Macaúbas".

O evento é promovido pela Academia de Letras do Ministério Público de Minas Gerais (ALEMP) e ocorre às 18h, na sede da Associação Mineira do Ministério Público, na Rua Timbiras, 2928, em Belo Horizonte.

O lançamento busca atrair o público interessado em história, religião e preservação do patrimônio, que terá a oportunidade de adquirir a obra e contribuir para a restauração de um importante monumento histórico.

O livro aborda a biografia de Irmã Germana Maria da Purificação (1782-1856), uma figura que se tornou famosa por sua vida de devoção na Serra da Piedade, em Caeté.

Ela era conhecida por longos períodos de jejum e por manter o corpo em posição de crucificação durante êxtases espirituais, o que lhe rendeu a fama de santa e atraiu milhares de devotos.

A grande quantidade de pessoas que a procurava na Serra da Piedade causou "incômodos", levando à sua transferência para a clausura do Convento de Macaúbas, em Santa Luzia.

Mesmo após a mudança, os fenômenos místicos continuaram a ocorrer, sendo testemunhados e estudados por cientistas e religiosos, tanto brasileiros quanto estrangeiros.

A obra de Marcos Paulo de Souza Miranda se aprofunda nessa história, usando pesquisas documentais e ilustrações para trazer à luz a vida dessa personagem histórica.

A importância do evento se estende para além da literatura. Todo o valor arrecadado com a venda do livro será direcionado para o Projeto Abrace Macaúbas.

O objetivo é financiar obras de restauração e conservação do Mosteiro de Nossa Senhora de Macaúbas, fundado em 1714. O mosteiro é um local de grande valor histórico e cultural, tombado como patrimônio nos níveis federal, estadual e municipal.

A concepção da obra foi impulsionada pela necessidade de preservar e difundir a história de Irmã Germana e, ao mesmo tempo, angariar fundos para a manutenção de um patrimônio histórico fundamental para Minas Gerais.

A iniciativa do autor e da ALEMP demonstra um compromisso com a cultura e a memória, ligando o passado ao presente por meio da literatura e da ação social.

O lançamento contará ainda com uma palestra do autor sobre o tema. Além disso, será apresentado um quadro do pintor Wesley Rocher Monteiro, que representa a imagem histórico-artística da religiosa.

As vagas para o evento e a quantidade de exemplares do livro são limitados.



