Biografia de Irmã Germana da Serra da Piedade é lançada por promotor
Mosteiro de Nossa Senhora de Macaúbas, em Santa Luzia, receberá o valor arrecadado com a venda de livro sobre a religiosa conhecida por fenômenos místicos
O promotor do Ministério Público de Minas Gerais e acadêmico Marcos Paulo de Souza Miranda lança nesta quarta-feira (24/9) o livro "Irmã Germana – A exilada de Macaúbas".
O evento é promovido pela Academia de Letras do Ministério Público de Minas Gerais (ALEMP) e ocorre às 18h, na sede da Associação Mineira do Ministério Público, na Rua Timbiras, 2928, em Belo Horizonte.
O lançamento busca atrair o público interessado em história, religião e preservação do patrimônio, que terá a oportunidade de adquirir a obra e contribuir para a restauração de um importante monumento histórico.
O livro aborda a biografia de Irmã Germana Maria da Purificação (1782-1856), uma figura que se tornou famosa por sua vida de devoção na Serra da Piedade, em Caeté.
Ela era conhecida por longos períodos de jejum e por manter o corpo em posição de crucificação durante êxtases espirituais, o que lhe rendeu a fama de santa e atraiu milhares de devotos.
A grande quantidade de pessoas que a procurava na Serra da Piedade causou "incômodos", levando à sua transferência para a clausura do Convento de Macaúbas, em Santa Luzia.
Mesmo após a mudança, os fenômenos místicos continuaram a ocorrer, sendo testemunhados e estudados por cientistas e religiosos, tanto brasileiros quanto estrangeiros.
A obra de Marcos Paulo de Souza Miranda se aprofunda nessa história, usando pesquisas documentais e ilustrações para trazer à luz a vida dessa personagem histórica.
A importância do evento se estende para além da literatura. Todo o valor arrecadado com a venda do livro será direcionado para o Projeto Abrace Macaúbas.
O objetivo é financiar obras de restauração e conservação do Mosteiro de Nossa Senhora de Macaúbas, fundado em 1714. O mosteiro é um local de grande valor histórico e cultural, tombado como patrimônio nos níveis federal, estadual e municipal.
A concepção da obra foi impulsionada pela necessidade de preservar e difundir a história de Irmã Germana e, ao mesmo tempo, angariar fundos para a manutenção de um patrimônio histórico fundamental para Minas Gerais.
A iniciativa do autor e da ALEMP demonstra um compromisso com a cultura e a memória, ligando o passado ao presente por meio da literatura e da ação social.
O lançamento contará ainda com uma palestra do autor sobre o tema. Além disso, será apresentado um quadro do pintor Wesley Rocher Monteiro, que representa a imagem histórico-artística da religiosa.
As vagas para o evento e a quantidade de exemplares do livro são limitados.
Saiba mais sobre o tema
- Foco do livro: a vida e os fenômenos espirituais de Irmã Germana Maria da Purificação, uma religiosa mineira que viveu no século XIX
- Restauração de patrimônio: o valor obtido com a venda da obra será usado na restauração do Mosteiro de Nossa Senhora de Macaúbas, fundado em 1714 em Santa Luzia, que é um patrimônio cultural tombado
- O lançamento inclui uma palestra do autor, Marcos Paulo de Souza Miranda, sobre o tema
- Vagas e exemplares do livro são limitados
- O evento contará com a apresentação de um quadro do pintor Wesley Rocher Monteiro, com a representação de Irmã Germana
- Local e data: sede da Associação Mineira do Ministério Público, na Rua Timbiras, 2928, em Belo Horizonte, no dia 24 de setembro