Inscrições para o Projeto Trilhas de Futuro são prorrogadas

Estudantes e demais interessados em participar da sexta edição do projeto Trilhas de Futuro ganharam mais tempo. O prazo para se inscrever em um curso técnico gratuito foi prorrogado até a próxima quarta-feira, 1º de outubro.

Nesta edição, o projeto oferece 50 mil novas vagas gratuitas em cursos técnicos distribuídos em 156 municípios mineiros. Para se inscrever, basta acessar o site oficial do Trilhas de Futuro, clicar na aba Estudantes e escolher até duas opções de curso. A alocação será feita conforme os critérios previstos no edital.

Desde a sua criação, o Trilhas de Futuro já garantiu formação gratuita para mais de 90 mil jovens mineiros. Além das mensalidades, os participantes recebem auxílio-transporte e auxílio-alimentação, o que fortalece as condições de permanência e amplia as chances de empregabilidade.

Quem pode participar

Criado pelo Governo de Minas e executado pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), o projeto Trilhas de Futuro é voltado a estudantes do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, a alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e também a pessoas que já concluíram o ensino médio.

As oportunidades são distribuídas de acordo com a demanda regional: segundo o governo de Minas, isso permite que os cursos estejam alinhados às principais áreas de empregabilidade em cada localidade. Ao todo, são mais de 35 áreas estratégicas contempladas, como saúde, tecnologia, indústria, agropecuária e serviços.

Novidades

Entre os diferenciais da sexta edição está o lançamento do Descobridor de Trilhas, primeiro teste vocacional gamificado do mundo dentro do Roblox, plataforma de jogos online que reúne milhões de jovens. Criado em parceria com a Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom-MG) e desenvolvido pela agência Cálix, o recurso transforma a escolha profissional em uma experiência interativa e divertida.

No ambiente virtual, os estudantes podem explorar carreiras, conversar com avatares de diferentes profissões, cumprir missões que simulam atividades de trabalho e, ao final, receber indicações de cursos técnicos compatíveis com seus perfis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outra novidade é a implantação de um chatbot no sistema de inscrições, desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge), em parceria com a SEE-MG. Baseado em inteligência artificial, o recurso auxilia os candidatos durante todo o processo, responde a dúvidas em tempo real e sugere cursos conforme as informações fornecidas.