PM apreende 'maconha amnésia' de R$ 16 mil escondida em geladeira

Uma porção de aproximadamente 550 gramas de uma variedade de maconha conhecida como “amnésia”, avaliada em R$ 16 mil, foi apreendida pela Polícia Militar (PM) durante um patrulhamento de rotina em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite desse domingo (13/9). A dupla foi presa.

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Os policiais faziam um patrulhamento preventivo nas proximidades da localidade conhecida como “Favelinha da Pedreira”, quando avistaram uma motocicleta preta com dois ocupantes na Rua Altino Marques, no Bairro Elvamar.

Segundo a PM, ao perceberem a aproximação da equipe, os homens desobedeceram à ordem de parada e fugiram em alta velocidade.

A perseguição passou por ruas dos bairros Vila Isa e Santa Tereza e seguiu até as proximidades do acesso ao Pico do Ibituruna. No local conhecido como Deck do Ibituruna, os dois ocupantes se separaram. Igor Walace de Freitas continuou na motocicleta e foi abordado pouco depois. Com ele, os policiais encontraram R$ 150.

Ainda conforme a PM, um dos envolvidos informou que o outro havia permanecido nas proximidades do Deck do Ibituruna. As equipes fizeram buscas e localizaram o segundo suspeito na Rua Santa Tereza. Com ele, foi encontrado um invólucro com uma substância semelhante à maconha.

Durante a ocorrência, os militares também constataram que o suspeito não tinha habilitação para conduzir veículo. Os policiais foram até a residência indicada nos sistemas oficiais como endereço do suspeito. A avó dele autorizou a entrada da equipe no imóvel, onde foram feitas buscas no quarto utilizado pelo homem.

No local, os militares encontraram um recipiente de vidro com uma substância semelhante à maconha, uma balança de precisão e plástico-filme.

Droga na geladeira

Os policiais foram até a residência de um dos suspeitos na Rua Santa Tereza. Conforme o registro policial, ele autorizou a entrada dos militares. Durante as buscas, quatro munições calibre 9 mm foram encontradas dentro de um armário da cozinha.

Na geladeira, os policiais localizaram aproximadamente 550 gramas de uma substância com características semelhantes às da maconha e uma balança de precisão.

Segundo a PM, o homem afirmou que a droga era dele e que tinha adquirido o material há menos de uma semana. Ele também teria informado que a substância é conhecida como “maconha amnésia” e que pagou R$ 16 mil pela droga.

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Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados para atendimento médico antes de serem levados à delegacia, juntamente com os materiais apreendidos.