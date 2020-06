Mulher é presa em ônibus de viagem com 32 quilos de maconha em mala

Apreensão feita pela PM (foto: PMMG/ Divulgação)

Umafoi presa, na noite dessa quarta-feira, em umcom destino de Governador Valadares (Vale do Rio Doce) transportadoem mala.Os policias faziam operação na data com objetivo de abordar diversos veículos - carros, motos e ônibus - no intuito de apreender drogas e armas.Em Timóteo, no Vale do Aço, um ônibus vindo de Belo Horizonte foi abordado. Ao averiguarem o coletivo, policiais encontraram umaDe acordo com a polícia, os passageiros foram questionados sobre a mala. Umacomo a dona do objeto suspeito.Dentro da mala, foram apreendida a maconha e R$ 190 em dinheiro.Ao consultar o sistema, policiais descobriram que a mulher era foragida. Ela tinha um mandado de prisão em aberto expedido no Espirito Santo (ES).