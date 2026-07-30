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MACONHA

PM encontra 57 pés de maconha em BH, e suspeito alega 'uso medicinal'

Polícia apreendeu duas estufas, equipamentos de cultivo e suspeita que salvo-conduto apresentado seja falso

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/07/2026 07:27

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PM encontra plantação com 57 pés de maconha em casa de BH
PMMG encontra plantação com 57 pés de maconha em casa de BH crédito: PxHere/Reprodução

Um homem de 30 anos foi preso na noite dessa quarta-feira (29/7) após a Polícia Militar (PMMG) encontrar uma plantação com 57 pés de maconha em uma residência no Bairro Santa Mônica, em Venda Nova, em Belo Horizonte.

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Segundo a PMMG, a ocorrência foi registrada por volta das 19h, em um imóvel na Rua Frei Otto. Durante patrulhamento, os militares receberam uma denúncia de que o local era usado para o cultivo de uma grande quantidade de plantas de cannabis e que a atividade seria administrada por um homem conhecido como "Loirinho", que usava tornozeleira eletrônica.

Ao chegar ao endereço, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha ainda do lado de fora da residência.

O suspeito, que estava em frente ao imóvel e já é conhecido pelos militares por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Jardim Leblon, foi abordado.

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Segundo a corporação, o homem autorizou a entrada da equipe no imóvel e afirmou que apenas alugava o lote para um terceiro, responsável pelo cultivo para fins medicinais e que, segundo ele, possuía autorização judicial para a atividade.

Na parte da frente da residência, os militares encontraram uma estufa com diversas plantas de maconha em estágios de desenvolvimento. Nos fundos do imóvel, localizaram uma segunda estufa utilizada para o mesmo fim.

Em outro cômodo, foram apreendidos diversos materiais utilizados no cultivo, na secagem, no armazenamento e no preparo da droga, entre eles uma balança de precisão, três câmeras de segurança, tubos com sementes, um desgalhador de folhas, um exaustor e um vibrador de laboratório.

O suspeito apresentou um documento de salvo-conduto que autorizaria o cultivo de cannabis para fins medicinais. No entanto, os militares suspeitaram da autenticidade do documento por ele aparentar ter sido produzido em um editor de texto e impresso em folha A4. O salvo-conduto estava em nome de um idoso de 62 anos.

O homem declarou que o imóvel havia sido alugado para esse idoso e chegou a telefonar para ele. Segundo a PMMG, ao atender a ligação e saber da presença da polícia no local, o idoso disse desconhecer a situação e encerrou a chamada.

Os policiais foram até o endereço do idoso, que estaria hospedado em um Airbnb, mas ele não foi localizado, e nenhum material ilícito, encontrado.

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O suspeito foi levado à UPA Venda Nova por causa de uma possível fratura no punho, causada, segundo ele, por uma queda de motocicleta. Depois, foi encaminhado ao Hospital Risoleta Tolentino Neves e, em seguida, conduzido à Delegacia de Plantão (Deplan).

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