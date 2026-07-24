Homem é preso na Grande BH com carro roubado e 200 barras de maconha

Um homem foi preso em flagrante durante uma operação do Grupo Tático Rodoviário (GTR), da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), suspeito de tráfico de drogas, receptação e adulteração de veículo. A ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (24/7).

A abordagem ocorreu após as equipes receberem denúncias de que um automóvel clonado vinha do estado do Rio de Janeiro com destino a Petrovale, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Após trabalho de rastreamento, feito com o apoio de uma guarnição das Rondas Otimizadas com Cães (ROCCA) do Batalhão GER, os policiais localizaram e interceptaram o veículo.

Durante a vistoria, a equipe constatou que todos os sinais identificadores do automóvel estavam adulterados. Em consulta aos sistemas operacionais, os militares confirmaram que o veículo original havia sido roubado no Rio de Janeiro no dia 7 de julho de 2026.

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Nas buscas realizadas no interior do carro, os policiais apreenderam 200 barras de maconha e um aparelho celular. O condutor, o veículo recuperado e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para a formalização do flagrante e demais procedimentos legais.