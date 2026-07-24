Pedágio sobe para R$ 15,80 no Sul de Minas; veja detalhes

A partir deste domingo (26/7), a tarifa cobrada nas praças de pedágio administradas pela concessionária EPR Vias do Café no Sul de Minas passará de R$ 15 para R$ 15,80 para veículos de passeio. O reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais (Artemig) e publicado no Diário Oficial do Estado.

Segundo a concessionária, o aumento anual corresponde à recomposição inflacionária dos últimos 12 meses, conforme previsto no contrato de concessão da malha viária. O novo valor se aplica aos 432,8 quilômetros de rodovias sob gestão da empresa na região.

O contrato prevê a manutenção da infraestrutura, obras de melhoria e a prestação de serviços de apoio ao usuário, como atendimento pré-hospitalar e socorro mecânico. Desde o início da concessão, a empresa já realizou mais de 900 socorros mecânicos e 1,4 mil atendimentos pré-hospitalares.

De acordo com a EPR Vias do Café, desde o início da concessão foram investidos R$ 1,1 bilhão na malha rodoviária. Entre as intervenções já realizadas estão a aplicação de asfalto-borracha em trechos entre Areado, Monte Belo, Muzambinho e Guaxupé, além de obras de drenagem e instalação de iluminação em LED em trevos. Para o município de Varginha, há previsão contratual de estudos para a criação de um contorno viário e duplicação de trecho da Avenida do Contorno.

A concessionária mantém o Desconto de Usuário Frequente (DUF) para veículos de passeio que utilizam sistema de cobrança eletrônica (TAG). O abatimento é aplicado de forma progressiva a cada passagem pela mesma praça de pedágio, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês, podendo chegar a até 92% do valor da tarifa dependendo da frequência de viagens. As cabines aceitam pagamento em dinheiro e cartões de débito ou crédito.

Como fica o valor para cada veículo?

Com a atualização tarifária, os valores variam conforme a categoria do veículo e o número de eixos. Para motocicletas, motonetas, triciclos e ciclomotores, a taxa passa a ser de R$ 7,90. Automóveis, caminhonetes e furgões de dois eixos pagam R$ 15,80, mesmo valor fixado por eixo adicional.

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Já os veículos comerciais pesados e composições com reboque ou semirreboque têm tarifas operadas de acordo com o total de eixos e o tipo de rodagem: caminhões leves e ônibus de dois eixos pagam R$ 31,60, enquanto caminhões de grande porte podem atingir tarifas de R$ 142,20 (nove eixos) e R$ 158 (10 eixos).