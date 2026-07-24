Vai chover em Minas no fim de semana? Confira a previsão
Temperaturas sobem junto com possibilidades de chuvas em Minas; confira previsão para BH e o restante do estado
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As elevações de temperatura podem resultar em chuvas em Minas Gerais neste sábado (25/7) e domingo (26/7).
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Segundo Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo fica instável na Região Centro-Sul de Minas, onde a circulação dos ventos, aliada à disponibilidade de umidade em médios níveis da atmosfera, favorece a ocorrência de pancadas de chuva.
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As temperaturas no estado variam de 9ºC, mínima prevista para o Sul, a 34ºC, máxima prevista para o Noroeste e o Norte.
Previsão
No sábado, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuvas nas seguintes regiões: Triângulo/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Região Metropolitana de BH e Vale do Rio Doce.
Na capital, existe possibilidade de chuvas isoladas e temperaturas estáveis. A máxima deve ser de 27°C, e a mínima, 17°C.
No domingo, o céu fica parcialmente nublado com chuva no Vale do Rio Doce. Nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e na Zona da Mata, o céu deve estar parcialmente nublado, com possibilidade de chuva.
Em Belo Horizonte, o céu fica de parcialmente nublado a claro, com mínima de 15ºC e máxima de 27°C.
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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata