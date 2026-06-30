Mudança de retorno na BR-381 faz moradores protestarem contra pedágio em MG

Moradores de Santo Antônio do Amparo, no Centro-Oeste de Minas, fizeram um protesto nesse domingo (28/6) contra a cobrança de pedágio no Km 658, da BR-381. De acordo com eles, o fechamento de um retorno que existia antes da praça de cobrança obriga o pagamento de pedágio de quem sai de uma distrito e vai para a cidade.

Segundo o representante dos moradores, Luciano Andrade, o retorno permitia com que os habitantes da comunidade do Cascalho fossem até Santo Antônio do Amparo e voltassem a suas casas sem cobrança. Esse é um trajeto realizado diariamente, já que muitos deles trabalham no município.

Agora, seria necessário pagar o pedágio, realizar outro retorno que existe um pouco frente da praça e pagar novamente para assim voltar a casa. Ele afirma que o retorno foi fechado no meio de 2025. O valor final do trajeto diário seria de R$7,40. O preço base do pedágio é de R$3,70.

A manifestação desse domingo não foi a primeira. No domingo anterior (21/6), os moradores já tinham realizado um protesto para a reabertura do retorno. Na ocasião, eles seguravam placas com os dizeres: “Motiva, quem fecha o retorno não vê o sofrimento de quem mora aqui no Cascalho”, “Motiva, nosso direito de ir e vir não pode ser cobrado em dobro”.

Os protestos aconteceram nas faixas laterais da rodovia com apoio da Polícia Rodoviária Federal. Os manifestantes seguravam faixas e emitiam sons com vuvuzelas para chamar atenção.

Os manifestantes questionam a não abertura do retorno pela concessionária Motiva Minas-SP, que assumiu o trecho em abril deste ano. A mudança permitiria que os moradores da região não fossem impactados pela praça.

“A comunidade do Cascalho já está instalada, muito antes da duplicação da rodovia Fernão Dias. Em vez de fazer o retorno em cima das comunidades que vivem às margens da rodovia, fizeram longe”, declarou Luciano Andrade sobre pedágio instalado pela concessionária anterior, a Arteris.

O representante pede que a nova concessionária reveja a reabertura do retorno no local ou que realize ações para auxilio dos moradores. "Espero que ela reflita o que ela está fazendo, abra o retorno de novo ou cadastre todo mundo que mora na comunidade e que toda vez que passar lá vão ser identificados e não vão pagar", afirmou.

Em nota, a concessionária informou que o retorno foi fechado em 2021, pela Arteris, por questões de segurança. De acordo com a empresa, o local registrava grande número de acidentes e por isso foi fechado. A reportagem solicitou os números de sinistros do local e ainda não recebeu atualizações. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

A Motiva também informou que realizou uma reunião com moradores da região de Santo Antônio do Amparo, no dia 18 de junho, em que solicitaram exclusivamente a reabertura do retorno. Os moradores foram orientados que qualquer reabertura iria depender de um projeto técnico feito pelos interessados.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos