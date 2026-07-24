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DROGAS E ARMAS

BH: mulher é presa com seis pistolas e cocaína em ônibus no Anel Rodoviário

A suspeita contou aos policiais que receberia R$ 700 pelo transporte da carga

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
24/07/2026 14:54 - atualizado em 24/07/2026 15:11

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As seis pistolas Glock 9mm apreendidas com a passageira do ônibus
Polícia Civil apresenta as seis pistolas Glock 9mm apreendidas com a passageira do ônibus crédito: PMRv/Divulgação

Uma mulher de 34 anos foi presa com seis pistolas e duas barras de cocaína, durante uma abordagem a um ônibus no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, nessa quinta-feira (23/7). 

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De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os militares encontraram, dentro da bagagem da passageira, as duas barras de cocaína, as seis pistolas Glock 9mm, todas com numeração de identificação suprimidas, além de 12 carregadores compatíveis com o armamento. 

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Quando questionada, a mulher informou que entregaria as drogas e as armas no Centro de Belo Horizonte. De lá, o material seria levado para o Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Pelo transporte da carga, ela disse que receberia R$ 700. 

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A mulher foi presa em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Ela foi conduzida, junto com os materiais apreendidos, à autoridade de Polícia Judiciária.   

Tópicos relacionados:

anel-rodoviario armamento belo-horizonte onibus policia

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