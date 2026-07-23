'Foda-se, deu ruim': jovem é preso com maconha, cocaína e lança-perfume

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de munição de arma de fogo durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na segunda-feira (20/7), no Bairro Eldorado, em Congonhas, na Região Central de Minas.

Segundo a Polícia Militar, a operação foi realizada em apoio à Polícia Civil. O suspeito era investigado por tráfico de drogas e posse irregular de armas de fogo. O jovem foi abordado em via pública e, em seguida, os policiais fizeram buscas na residência dele.

No imóvel, foram apreendidos uma munição calibre .38 intacta, uma bucha de maconha, uma balança de precisão, duas tesouras com resíduos de drogas, grande quantidade de embalagens plásticas para acondicionamento de entorpecentes, 84 pinos utilizados para armazenar cocaína, 18 frascos vazios de lança-perfume (sendo 15 grandes e três pequenos), além de quatro aparelhos celulares.

Ainda conforme a PM, o investigado apresentou versões contraditórias ao ser questionado sobre as armas de fogo que eram alvo da investigação. Em um dos relatos, afirmou que havia vendido as armas, mas não informou para quem.

Sobre os materiais apreendidos, o jovem limitou-se a dizer aos policiais: "Foda-se! Se deu ruim, deu ruim."

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Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição. Após passar por exame de corpo de delito, foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido.