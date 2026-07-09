Maconha: prisão de homem com 3 toneladas pode ser convertida em preventiva

Um homem de 33 anos que ocupava um caminhão com mais de 3 toneladas de maconha, interceptado na BR-262 nesta quarta-feira (8/7), pode ter a prisão em flagrante convertida para preventiva. O requerimento à Justiça foi feito pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Despacho, no Centro-Oeste do Estado.



A droga estava distribuída em 147 pacotes escondidos no compartimento de carga de um caminhão, sob caixas de PVC. A abordagem ocorreu após análise de risco feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além de 3.068 quilos de maconha, também foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos de origem ilegal e ampolas de anabolizantes.

Segundo o registro policial, o veículo desobedeceu à ordem de parada e os ocupantes tentaram fugir. Um dos suspeitos, que seria passageiro no veículo, foi contido pelos policiais, enquanto o outro, que seria o motorista, conseguiu escapar.

No pedido, o MPMG destacou a expressiva quantidade de droga apreendida, a suposta estrutura logística utilizada para o transporte do entorpecente e os indícios de atuação integrada. Segundo o MPMG, os elementos reunidos apontam para a necessidade da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

O Ministério Público apontou indícios de que a carga teria sido transportada a partir do estado do Paraná, circunstância que evidencia, em tese, o caráter interestadual do tráfico da droga. O destino da carga seria Belo Horizonte.

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Além da conversão da prisão em flagrante em preventiva, o MPMG requereu a incineração da droga apreendida, conforme prevê a legislação, preservando amostra necessária para a realização do laudo definitivo. O pedido aguarda análise do Poder Judiciário.

