Cleitinho conta que decidiu ser político assistindo ao Programa do Ratinho

Candidato ao governo de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos) disse que “não quer morrer na política”, apenas dar sua contribuição e deixar a vida pública. A declaração foi dada na sabatina do Estado de Minas com o Portal Uai e a TV Alterosa nesta sexta-feira (18/9). A íntegra do programa está disponível no canal do YouTube do Portal Uai.

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Líder nas pesquisas de intenção de voto, o senador foi questionado sobre uma declaração ao jornal "O Globo" publicada em junho, em que disse que entrou na política para “aparecer” e queria, na verdade, “ser comentarista de futebol ou apresentador de TV”. Hoje, afirmou que a declaração foi feita na época em um momento informal, em “off”.

“Eu nunca tive o sonho de ser político. Isso nunca passou na minha cabeça mesmo, não. (...) Eu tirei o título de eleitor para votar em mim, porque eu era revoltado com a política mesmo”, respondeu Cleitinho.

Ratinho

Ele disse que despertou para a vontade de entrar na vida pública quando estava assistindo ao Programa do Ratinho: “Muitas vezes, no programa, ele toca em assuntos políticos. Ele falou assim: ‘Você que é um revoltado da política, se ninguém te representa, vai lá se representar’. Aquilo tocou meu coração: já que esse cara, já que a população tá me pedindo para vir, eu vou fazer isso".

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O candidato disse também que outro “empurrão” foi dado pelo irmão dele, o ex-prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo (Republicanos), que agora concorre a deputado federal. “Foi quem mais me motivou”, contou Cleitinho.

