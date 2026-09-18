Cleitinho explica viagens de avião em campanha: ‘Não vejo crime nenhum’

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) contou, na sabatina do Estado de Minas com o Portal Uai e a TV Alterosa nesta sexta-feira (18/9), que tem viajado durante a campanha por doações de empresários. A íntegra do programa está disponível no canal do YouTube do Portal Uai.

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Ele negou que o patrocínio represente qualquer tipo de troca de favores: “Não adianta que depois que eu ganhar vir querer pedir um benefício que não vai ter. É simples”. “Primeiro que eu não pedi a ninguém para ajudar. Quem está ajudando, está ajudando é de coração. Não estou botando a arma na cabeça de ninguém. Ajuda aqui para fazer troca de favor, não”.

Conforme a prestação de contas da candidatura ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cleitinho tem viajado em duas aeronaves: uma de prefixo PP-ISI, que tem como sócios Paulo Augusto Rezende Silva, Advaldo José de Oliveira e Sebastião Amilton de Lima, e uma de prefixo PS-ECR, propriedade de Eliésio Carlos Rodrigues. Conforme divulgado pela “Coluna Esplanada”, um dos sócios da primeira, Advaldo Oliveira, tem negócios com a prefeitura de Patos de Minas, que era gerida pelo vice de Cleitinho, Luís Eduardo Falcão (Republicanos), até abril.

“Não são meus amigos. São pessoas que estão me ajudando, que com certeza gostam de mim e do Falcão. Podia ser até amigo, quem for. Quem quiser fazer doação para campanha e ajudar, seja bem-vindo. Seja justo, honesto, tudo bem. Passou a eleição, “eu preciso disso aqui”, esquece. Eu não”, disse o senador, que não usa dinheiro público em campanha.

Denúncia no MPMG

As viagens foram alvo de uma denúncia anônima no Ministério Público de Minas Gerais. A manifestação, à qual o Estado de Minas teve acesso, foi recebida pela ouvidoria do órgão e pede a apuração do uso de aeronaves de empresários durante a campanha. O documento cita a possível prática de abuso de poder econômico, recebimento de doação de fonte vedada ou acima do limite legal e assédio eleitoral.

Hoje, Cleitinho reagiu: "Quem está fazendo denúncia anônima, leve ao Ministério Público, não tem problema nenhum. Vai mostrar que é tudo transparente. (...) O Ministério Público, quem for para investigar, investigue se tem alguma irregularidade com a minha campanha".



Na prestação de contas da campanha no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), há o nome de todos os proprietários citados acima, com contribuições registradas como “cessão de uso de aeronave”. No valor estimado, os registros somam R$ 43 mil.

A denúncia aponta possível ato ilícito caso uma das aeronaves esteja registrada em nome de uma pessoa jurídica, já que a lei eleitoral permite apenas doações de pessoas físicas. A PS-ECR está registrada em nome da Alfa Arrendamento Mercantil S.A, porém, em um modelo de “leasing”, com Eliésio Rodrigues como operador.

Além disso, acusa possível abuso de poder econômico, porque os empresários envolvidos teriam interesses que dependem dos atos do Executivo estadual, ao qual Cleitinho concorre. A representação chega a listar negócios dos homens com o poder público.

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O procedimento foi cadastrado na 3ª Promotoria de Justiça de Patos de Minas e está sob a responsabilidade do promotor eleitoral Paulo Henrique Delicole. A instauração da Notícia de Fato constitui uma etapa administrativa preliminar no MPMG, destinada a registrar e triar manifestações recebidas pela ouvidoria. Assim, a denúncia agora será efetivamente analisada pelo órgão.

