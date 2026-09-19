Renan Santos ataca mercado financeiro: 'Tem que se fu*, tudo filho da p*'

Na reta final da campanha para a Presidência da República, o candidato Renan Santos (Missão) partiu para cima da Faria Lima e disparou ataques contra o mercado financeiro nessa sexta-feira (18/9), durante comício em Porto Alegre.

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Ele voltou a criticar a polarização entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que disse ser empurrada aos eleitores: “Que tipo de país nós seremos se continuarmos permitindo que as pessoas de obriguem à decisão burra de ficar com o ladrão que te rouba com a mão esquerda ou o ladrão que te rouba com a mão direita?”.

Então, Renan afirmou que o setor empresarial do país é um dos responsáveis por fomentar a polarização. No início da campanha, ele chegou a ser considerado "queridinho" de alguns nomes importantes da Faria Lima.

“Essa gente maldita do empresariado brasileiro, bando de filho da p***. Eu vou falar: a galera do mercado financeiro brasileiro tem toda que se fu***. Tudo filho da p***”, disparou.

O candidato do Missão citou a corretora XP Investimentos e o banco BTG Pactual, que foram dois dos principais distribuidores de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) do Banco Master, de Daniel Vorcaro, responsável pela maior fraude financeira da história do país. Renan disse que o presidente da XP tem que ser preso.

“Agora essa gente quer dizer assim: 'Olha, corre aí que agora é Lula versus Flávio. Escolhe um lado aí'. Um vai com o Lula, outro vai com o Flávio. Eles ganham dinheiro, e vocês pagam a conta”, criticou.



Renan Santos em 'tour'

Renan Santos tem feito uma "tour" de ônibus pelo país. Ele começou a viagem na quarta-feira (16), pelo interior do Paraná, passou por Santa Catarina pelo interior do Rio Grande do Sul até chegar a Porto Alegre. Hoje ele voltou a rumar ao Norte e pretende encerrar o dia em Porto Alegre. Até o dia 30, ele pretende visitar todos os estados do Sul e do Sudeste brasileiro.

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A passagem por Minas está programada para acontecer na próxima sexta-feira (25), quando ele deve passar por Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. No dia seguinte, deve visitar Divinópolis, no Centro-Oeste, e Congonhas, na região Central, antes de chegar a Belo Horizonte.