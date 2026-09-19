Patrus garante presença nos dois próximos debates

O candidato ao governo de Minas Gerais Patrus Ananias (PT) se comprometeu a comparecer nos dois próximos debates entre postulantes do Executivo estadual. O petista foi o único que ainda não compareceu a nenhuma das rodadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em entrevista ao Estado de Minas neste sábado (19/9), Patrus disse que se ausentou do debate da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, realizado ontem, devido à agenda com o presidente Lula (PT) em Montes Claros, no Norte de Minas, na quinta-feira (17).

“Só retornei a Belo Horizonte ontem à tarde”, justificou. O presidente, por outro lado, deixou Montes Claros ainda na quinta e concedeu entrevista à Super Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, na manhã de sexta.

“Estarei presente, estão na minha agenda os dois próximos debates”, garantiu Patrus. Os próximos encontros entre candidatos serão realizados pela TV Record, no dia 21 de setembro, e pela TV Globo, ainda sem data confirmada.

Ausência em debates

Entre os candidatos convidados, o do PT foi o único que não compareceu em nenhum dos debates organizados pela imprensa até então. Cleitinho Azevedo (Republicanos) participou apenas do primeiro, realizado pela TV Bandeirantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já foram cinco encontros: Band, TMC, TV Horizonte, Jovem Pan e TV Alterosa. O último contou com a presença de Gabriel Azevedo (MDB), Mateus Simões (PSD) e Flávio Roscoe (PL), que dispararam críticas contra os que faltaram.

