Na Rádio Tupi, Lula fala contra feminicídio, defende fim da escala 6×1 e divisão de tarefas em casa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma entrevista exclusiva à comunicadora Isabelle Benito, da Super Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (18). Durante a conversa, o presidente falou sobre violência contra a mulher, feminicídio, educação, independência financeira, divisão de tarefas domésticas e defendeu o fim da escala 6×1.

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Sobre a violência contra a mulher, Lula citou o pacto contra o feminicídio firmado em fevereiro com o Supremo, o Senado e a Câmara e afirmou que as medidas protetivas agora saem em 24 horas. "Não podemos perceber e aceitar que uma mulher que está sob a guarda do governo seja violentada dentro de casa outra vez", disse. "Bater em mulher vai ser preso. A mulher não é obrigada a viver com homem a troco de um prato de comida. Ele não é dono da mulher, ele é parceiro dela, é companheiro dela, mas não é dono."

O presidente disse que a resposta do Estado não basta e cobrou mudança na educação. "Nós precisamos reeducar a humanidade. O filho tem que aprender desde pequeno que ele não é melhor do que a mulher", afirmou. "Do berçário à universidade, nós temos que educar que nós somos iguais, que o homem não é dono da mulher, que não é mais forte que ela, que não é mais esperto que ela."

Lula defendeu ainda a independência financeira como forma de proteção. "Tenho falado para as mulheres: estudem, estudem, porque vocês não têm independência sem uma profissão."

Lula fala sobre divisão de tarefas em casa

Durante a entrevista, o presidente também falou sobre a divisão das tarefas domésticas e defendeu que os homens participem mais dos afazeres de casa.

"O homem não aprendeu a ir para a cozinha ainda. Se o homem compartilhasse com a mulher os afazeres de casa, limpar o banheiro, arrumar a cama, trocar o filho, ajudar a fazer comida, seria tão bonito", disse. "A mulher tem tripla jornada. Ela é a primeira a levantar e a última a dormir."

Questionado pela comunicadora Isabelle Benito sobre quais pratos sabe preparar, Lula lembrou o período em que morava em São Bernardo do Campo.

"Eu adorava quando eu estava em São Bernardo, punha no fogãozinho de lenha, adorava colocar um feijãozinho", disse. Em seguida, contou quais pratos sabe fazer: "Eu sei fazer camarão à provençal. Eu sei fazer lasanha."

A declaração ocorreu durante o bloco da entrevista dedicado à violência contra a mulher e à divisão dos afazeres domésticos.

Lula defende fim da escala 6×1

Na entrevista, Lula também defendeu o fim da escala 6×1 e relacionou a mudança à possibilidade de as mulheres terem mais tempo para descanso e convivência.

"Queremos dar um dia de folga para a mulher, para ela poder sentar e falar: vou relaxar, vou visitar um parente, vou chamar minhas amigas. Ninguém é escravo mais nesse país."

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