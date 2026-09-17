Lula diz que não quer ser comparado com Flávio Bolsonaro: 'Não é ninguém'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a Minas Gerais ontem para visitar Montes Claros, principal cidade no Norte do estado. Ao lado do candidato ao governo Patrus Ananias (PT) e das candidatas ao Senado Áurea Carolina (Psol) e Marília Campos (PT), o líder petista discursou para uma multidão na Praça Antônio Jorge da Silva, no bairro Maracanã.

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No comício, o presidente citou a candidatura do ex-governador Aécio Neves (PSDB) ao Senado e criticou a discussão entre eleitores de esquerda sobre “voto útil” no tucano a fim de evitar a eleição de um candidato bolsonarista. “Eu pensei que eu era amigo do Aécio, mas, quando ele era governador do estado, todos os programas que nós fizemos ele não colocava o nome do governo federal. E quando foi candidato a presidente eu nunca vi um homem ofender tanto uma mulher como ele ofendeu a Dilma”, disse Lula.

“Não tem essa de Áurea ou Marília com Aécio ou com outro candidato qualquer. Eu preciso de ajuda no Senado e quem vai me ajudar é quem votar em Áurea e Marília”, reforçou o presidente. Antes, a própria Áurea já tinha feito esse apelo: “Eu peço a vocês: não deixem ninguém votar em Marília e Aécio. Não deixem ninguém votar em Marília e Marcelo Aro. A dobradinha do Lula é Marília e Áurea Carolina! E nós vamos vencer, presidente”. Marília, que foi a primeira a discursar, não abordou a polêmica.

Aécio, inclusive, estará hoje em Montes Claros para se reunir com aliados e apoiadores do Norte de Minas a partir das 18h no bairro Morada do Sol. Ele se comprometeu a, se eleito, discutir no Senado a demanda de mais recursos no orçamento para infraestrutura dos municípios, impactando também a região Norte do estado.

O comício de Lula atraiu a atenção de eleitores não só de Montes Claros, mas de diferentes cidades da região, que chegaram de ônibus para ver o presidente que tenta ser eleito pela quarta vez. A militância vibrou quando o petista citou feitos ao longo dos três mandatos.

“Quem é que trouxe o Samu para esse país? Quem é que trouxe a Farmácia Popular? Quem é que fez mais universidades? Quem criou o Prouni? Quem criou o Fies? Quem fez os institutos federais? Quem está fazendo escola de tempo integral? Quem criou o Pé-de-meia? Quem aumentou o salário mínimo acima da inflação? Quem criou o Mais Médicos? Quem criou o Minha Casa Minha Vida?”, questionou ele, em auto-exaltação.

Ataque a Flávio

Lula também atacou o principal adversário na campanha pela reeleição, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Disse que não quer ser comparado ao congressista, “porque ele não é ninguém”. “O pai dele que foi presidente da República. Eu quero me comparar com o pai dele, que tentou dar um golpe no dia 8 de janeiro, que tramou a minha morte e a morte do Alckmin”.

“Essa eleição não é apenas uma eleição de um candidato contra outro candidato. É uma definição de qual Brasil a gente quer. Qual é o Brasil que a gente sonha para os nossos filhos? Se a gente quer um presidente da República que ama a bandeira nacional ou presidente da República que, na calada da noite, beija a bandeira americana”, completou. Lula lembrou que, no sábado (19/9), viaja para os Estados Unidos para participar da assembleia-geral da Onu, onde vai se encontrar com o presidente americano Donald Trump, a quem prometeu uma cobrança: “Vou dizer para ele: ‘Não se meta na eleição brasileira!’ Este país não vai voltar a ser colônia. Este país aprendeu o gosto da independência ensinada por um mineiro chamado Tiradentes”.

Promessa para o Norte de Minas

Para o Norte de Minas, o presidente reforçou a promessa que tinha feito mais cedo de criar um novo hospital universitário em Montes Claros. À tarde, ele tinha visitado o novo complexo industrial da Eurofarma, multinacional brasileira do ramo farmacêutico. Após elogiar e parabenizar pelas instalações, disse: “Nós vamos fazer um hospital universitário nessa cidade”.

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“Vocês vão ter um emprego mais qualificado. Com o emprego mais qualificado, você vão ter um salário melhor. Para o homem cuidar da sua família decentemente. E a mulher precisa ganhar bem, para ela não ficar sofrendo desaforo de homem nenhum”, completou. Montes Claros já conta com o Hospital Universitário Clemente Faria, da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). As outras instituições públicas da cidade, o Instituto Federal e o campus da Universidade Federal de Minas Gerais, não oferecem cursos de medicina, farmácia ou áreas correlatas.