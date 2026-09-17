Áurea faz apelo à militância: ‘Não deixem ninguém votar em Marília e Aécio’

Candidata ao Senado, a ex-deputada federal Áurea Carolina (Psol) cobrou que a militância não permita o "voto útil" no ex-governador Aécio Neves (PSDB) para o Senado nesta quinta-feira (17/9), durante comício com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais.

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"Eu peço a vocês: não deixem ninguém votar em Marília e Aécio. Não deixem ninguém votar em Marília e Marcelo Aro. A dobradinha do Lula é Marília e Áurea Carolina! E nós vamos vencer, presidente", defendeu a psolista.

O posicionamento foi reforçado pelo presidente Lula, que disse que "pensava que Aécio era meu amigo": "Nunca vi um homem ofender tanto uma mulher como ele ofendeu a Dilma. Não tem essa de Áurea ou Marília com Aécio ou com outro candidato qualquer. Eu preciso de ajuda no Senado e quem vai me ajudar é quem votar em Áurea e Marília."

Voto útil em Aécio Neves?

Neste ano, cada estado elege dois candidatos para o Senado. A eleição é complexa porque, frequentemente, candidatos aliados competem entre si, e se dá melhor quem consegue votos em diversos campos políticos.

Aécio se lançou candidato no fim de agosto, já no meio da disputa. Desde então, eleitores de esquerda têm discutido sobre um possível "voto útil" no tucano, a fim de evitar a eleição de um candidato mais à direita.

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Com Marília Campos mais bem posicionada nas pesquisas, a intenção seria eleger a petista e o tucano, deixando de fora um nome ligado ao bolsonarismo.

