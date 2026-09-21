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ELEIÇÕES 2026

Cleitinho lidera no 1º turno, mas empata com Patrus no 2º turno

Pesquisa Real Time Big Data mostra o senador 16 pontos à frente do petista no 1º turno; no confronto direto, são 43% a 42%

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
21/09/2026 10:42

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Cleitinho e Patrus
Cleitinho está tecnicamente empatado com Patrus, de acordo com a Real Time Big Data crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press | Douglas Magno/AFP

Os candidatos ao governo de Minas Cleitinho Azevedo (Republicanos) e Patrus Ananias (PT) estão tecnicamente empatados num eventual segundo turno, segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira. Segundo o levantamento, o candidato do Republicanos teria 43% contra 42% do petista. 

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Além da disputa entre Cleitinho e Patrus, a pesquisa analisou 6 cenários diferentes de segundo turno envolvendo os 4 melhores colocados no primeiro turno, segundo o levantamento: Cleitinho, que teria 35% das intenções de voto, Patrus, com 19%, enquanto Mateus Simões (PSD) e Alexandre Kalil (PDT) estariam empatados com 10%. 

Em outros cenários, Cleitinho venceria Kalil (46% a 35%), e Simões (39% a 34%). Kalil também perderia para Simões (39% a 34%), e empataria com Patrus (39% a 39%). Na disputa entre Simões e Patrus, novo empate técnico, mas com ligeira vantagem ao governador mineiro: 37% a 35%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 16 e 19 de setembro. O levantamento foi contratado pela Rede Record Minas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo nº MG-07331/2026.

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*Estagiário sob supervisão do editor João Renato Faria

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