Desaprovação a Lula atinge 50% puxada por descontentamento entre jovens e evangélicos

Metade dos brasileiros (50%) desaprova o trabalho do presidente Lula (PT), segundo a 15ª rodada da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (21). A aprovação é de 46%, e 4% não souberam responder. Na semana anterior, os índices eram de 49% de desaprovação e 47% de aprovação.

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A avaliação do governo segue na mesma direção. A soma de ótimo e bom recuou de 37% para 35%, enquanto a de ruim e péssimo subiu de 44% para 46%. Outros 18% consideram a gestão regular. O governo, que esperava melhora nas taxas com o anúncio do reajuste do Bolsa Família, viu o movimento inverso.

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O patamar de 50% não é inédito na série da pesquisa. Nas 15 rodadas realizadas desde março, a desaprovação ficou entre 47% e 51%, tendo chegado a 51% em 30 de março e em 31 de agosto. A aprovação variou entre 45% e 48%. O que o levantamento mostra é um índice negativo que não se afasta da casa dos 50%.

Evangélicos e jovens

Entre os evangélicos, a desaprovação chega a 64%, contra 32% de aprovação. É o maior índice entre todos os recortes do levantamento. Entre os católicos, 51% aprovam e 46% desaprovam. Entre os sem religião, 55% aprovam e 41% desaprovam.

Na faixa de 16 a 24 anos, 61% desaprovam o trabalho do presidente e 32% aprovam. Esse é também o grupo com mais respostas em branco (8%). A aprovação cresce com a idade: 41% entre 25 e 40 anos, 44% entre 41 e 59 e 60% entre os eleitores com 60 anos ou mais. O mesmo patamar de 61% de desaprovação aparece entre os homens (36% aprovam) e entre quem ganha mais de cinco salários mínimos (37% aprovam).

Sul lidera rejeição; Nordeste sustenta aprovação

Por região, o Sul tem a maior desaprovação, com 63% (32% aprovam). Em seguida vêm Norte/Centro-Oeste, com 58% (38% aprovam), e Sudeste, com 52% (45% aprovam). O Nordeste é o único recorte regional em que a aprovação supera a desaprovação: 58% aprovam, e 36% desaprovam.

Avaliação e voto

A avaliação do governo acompanha o voto. Entre quem aprova o trabalho de Lula, 85% pretendem votar nele no primeiro turno. Entre quem desaprova, 68% escolhem Flávio Bolsonaro (PL), e apenas 1% opta por Lula.

O índice de aprovação (46%) coincide com o percentual de Lula no segundo turno (46%, contra 45% de Flávio, empate técnico). No primeiro turno, o presidente tem 40%, contra 37% do senador.

O cenário econômico é o pano de fundo. Para 54% dos entrevistados, a economia do país está ruim ou péssima, o maior nível da série, mas 41% acreditam em melhora nos próximos seis meses, também o maior patamar. Segurança pública (32%) e saúde (28%) seguem como os principais problemas do país na visão do eleitor.

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A Nexus entrevistou 2.006 eleitores por telefone entre 18 e 20 de setembro. A margem de erro geral é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%, e é maior nos recortes: 4 pontos entre evangélicos e 6 pontos entre eleitores de 16 a 24 anos e nas regiões Sul e Norte/Centro-Oeste. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-00485/2026.